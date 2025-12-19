$42.340.00
Ексклюзив
06:45 • 3386 перегляди
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31 • 3978 перегляди
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
02:37 • 12003 перегляди
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22 • 16220 перегляди
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33 • 16154 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09 • 15855 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 20014 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 28016 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 36041 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 23924 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
Публікації
Ексклюзиви
Новий метод контролю здоров’я китів: смертельний вірус в Арктиці виявили за допомогою дронів

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Дрони успішно зібрали зразки видиху диких горбатих, кашалотових та фінвалів у північній Норвегії, вперше виявивши цетацевий морбілівірус вище Північного полярного кола. Цей метод дозволяє неінвазивно моніторити здоров'я морських гігантів, допомагаючи своєчасно виявляти загрози.

Новий метод контролю здоров’я китів: смертельний вірус в Арктиці виявили за допомогою дронів

Дрони були успішно використані для збору зразків видиху - або "blow" - диких горбатих китів, кашалотових та фінвалів у північній Норвегії, відкриваючи нову еру неінвазивного моніторингу здоров’я цих морських гігантів у Арктиці. Про це повідомляє Рhys.org, пише УНН

Деталі

Цей підхід для перевірки на патогени вперше підтвердив, що потенційно смертельний вірус китів, відомий як цетацевий морбілівірус, циркулює вище Північного полярного кола.

Експерти кажуть, що нове застосування дронів може допомогти у збереженні видів, дозволяючи своєчасно виявляти загрози вірусу, який пов’язують з численними масовими випадками загибелі китів і дельфінів у світі.

Як проводився збір зразків дронами

У дослідженні, в якому взяли участь Королівський коледж Лондона та Королівська школа ветеринарних досліджень (Діка) у Великій Британії, численні партнери, включаючи Нордський університет як провідний університет, і яке опубліковано в BMC Veterinary Research, було задіяно споживчі дрони, оснащені стерильними чашками Петрі, для зависання над дихальними отворами китів та захоплення крапель з дихальних шляхів.

Співавтор дослідження, професор Террі Доусон з кафедри географії Королівського коледжу Лондона, сказав: "Відбір проб за допомогою дронів – це революційний процес. Він дозволяє нам контролювати патогени у живих китах без стресу чи шкоди, надаючи критично важливе розуміння хвороб у швидкозмінних арктичних екосистемах".

Повернулись раніше, ніж очікувалось: біля станції "Академік Вернадський" помітили горбатих китів30.10.25, 19:57 • 8029 переглядiв

Між 2016 та 2025 роками дослідники відбирали зразки у горбатих китів, кашалотових та фінвалів у Північно-Східній Атлантиці, включно з північною Норвегією, Ісландією та Кабо-Верде.

Зразки м'язів, а також біопсії шкіри, а в одному випадку - зразок органу, були зібрані та перевірені на наявність інфекційних агентів за допомогою молекулярних лабораторних тестів.

Основні результати та наслідки для здоров’я китів

Команда виявила цетацевий морбілівірус (штам, вперше ідентифікований у дельфінів) у групах горбатих китів у північній Норвегії, у кашалота зі слабким здоров’ям та у викинутого на берег пілотного кита.

Цетацевий морбілівірус — високопатогенний вірус, що вражає китів, дельфінів і морських свиней, викликаючи тяжкі респіраторні, неврологічні та імунні порушення, і від моменту відкриття у 1987 році спричинив численні масові загибелі цетацевих. Результати також викликають занепокоєння щодо потенційних спалахів під час зимових скупчень, коли кити, морські птахи та люди перебувають у тісному контакті.

Герпесвіруси також були виявлені у горбатих китів у Норвегії, Ісландії та Кабо-Верде, проте вірус пташиного грипу та бактерія Brucella, пов’язані з викидами, не були зафіксовані.

Дослідження підкреслює важливість постійного нагляду, адже патогени, такі як морбілівірус, можуть спричиняти тяжкі хвороби і взаємодіяти з іншими стресовими факторами.

Хелена Коста, головна авторка з Nord University, сказала: "Надалі пріоритетом є продовження використання цих методів для довгострокового спостереження, щоб зрозуміти, як кілька нових стресових факторів впливатимуть на здоров’я китів у наступні роки".

Дослідження включало співпрацю з UiT Арктичного університету Норвегії, Університетом Ісландії та BIOS-CV у Кабо-Верде.

Українські вчені зафіксували температурну аномалію в Антарктиці11.12.25, 12:46 • 3408 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуПогода та довкілля
Тварини
Техніка
Ісландія
Норвегія