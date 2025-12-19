Новый метод контроля здоровья китов: смертельный вирус в Арктике обнаружили с помощью дронов

Дроны были успешно использованы для сбора образцов выдоха — или «выброса» — диких горбатых китов, кашалотов и финвалов в северной Норвегии, открывая новую эру неинвазивного мониторинга здоровья этих морских гигантов в Арктике. Об этом сообщает Phys.org, пишет УНН.

Этот подход для проверки на патогены впервые подтвердил, что потенциально смертельный вирус китов, известный как цетацевый морбиливирус, циркулирует выше Северного полярного круга.

Эксперты говорят, что новое применение дронов может помочь в сохранении видов, позволяя своевременно выявлять угрозы вируса, который связывают с многочисленными массовыми случаями гибели китов и дельфинов в мире.

Как проводился сбор образцов дронами

В исследовании, в котором приняли участие Королевский колледж Лондона и Королевская школа ветеринарных исследований (Дика) в Великобритании, многочисленные партнеры, включая Нордский университет как ведущий университет, и которое опубликовано в BMC Veterinary Research, были задействованы потребительские дроны, оснащенные стерильными чашками Петри, для зависания над дыхательными отверстиями китов и захвата капель из дыхательных путей.

Соавтор исследования, профессор Терри Доусон с кафедры географии Королевского колледжа Лондона, сказал: "Отбор проб с помощью дронов – это революционный процесс. Он позволяет нам контролировать патогены у живых китов без стресса или вреда, предоставляя критически важное понимание болезней в быстро меняющихся арктических экосистемах".

Между 2016 и 2025 годами исследователи отбирали образцы у горбатых китов, кашалотов и финвалов в Северо-Восточной Атлантике, включая северную Норвегию, Исландию и Кабо-Верде.

Образцы мышц, а также биопсии кожи, а в одном случае - образец органа, были собраны и проверены на наличие инфекционных агентов с помощью молекулярных лабораторных тестов.

Основные результаты и последствия для здоровья китов

Команда обнаружила цетацевый морбиливирус (штамм, впервые идентифицированный у дельфинов) в группах горбатых китов в северной Норвегии, у кашалота со слабым здоровьем и у выброшенного на берег пилотного кита.

Цетацевый морбиливирус — высокопатогенный вирус, поражающий китов, дельфинов и морских свиней, вызывающий тяжелые респираторные, неврологические и иммунные нарушения, и с момента открытия в 1987 году вызвал многочисленные массовые гибели цетацевых. Результаты также вызывают обеспокоенность относительно потенциальных вспышек во время зимних скоплений, когда киты, морские птицы и люди находятся в тесном контакте.

Герпесвирусы также были обнаружены у горбатых китов в Норвегии, Исландии и Кабо-Верде, однако вирус птичьего гриппа и бактерия Brucella, связанные с выбросами, не были зафиксированы.

Исследование подчеркивает важность постоянного наблюдения, ведь патогены, такие как морбиливирус, могут вызывать тяжелые болезни и взаимодействовать с другими стрессовыми факторами.

Хелена Коста, главный автор из Nord University, сказала: "В дальнейшем приоритетом является продолжение использования этих методов для долгосрочного наблюдения, чтобы понять, как несколько новых стрессовых факторов будут влиять на здоровье китов в последующие годы".

Исследование включало сотрудничество с UiT Арктического университета Норвегии, Университетом Исландии и BIOS-CV в Кабо-Верде.

