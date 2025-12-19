$42.340.00
ukenru
Ексклюзив
09:00
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
На що звернути увагу, обираючи футболку для тренувань

Київ

 • 32 перегляди

Для тренувань обирайте футболки з синтетичних тканин, таких як поліестер, еластан, нейлон, які відводять вологу та забезпечують еластичність. Крій одягу має дозволяти вільні рухи, а сучасні технології забезпечують вентиляцію та комфорт.

На що звернути увагу, обираючи футболку для тренувань

Правильно підібрана футболка для тренувань має поєднувати комфорт, функціональність і витривалість. Насамперед зверніть увагу на матеріали. Сучасні синтетичні тканини — поліестер, еластан, нейлон — забезпечують швидке відведення вологи та еластичність. Вони не вбирають піт, залишають тіло сухим і зменшують ризик перегрівання. Натуральна бавовна підходить для легких занять, але швидше мокріє і довше сохне, тож для інтенсивного тренінгу підходить гірше.

Крій футболки також має не менше значення для тренування. Адже одяг має дозволяти вільно рухатися: під час присідань, віджимань, бігу, роботи з гантелями. Занадто вузькі варіанти сковують рухи, занадто широкі — заважають під час вправ. Вибирайте такий фасон, в якому ви почуваєтеся природно, передає УНН.

Матеріали й технології: як влаштована футболка спортивна

Якісна футболка спортивна має бути виготовлена із сучасних тканин та забезпечена функціональними деталями, які додають відчуття комфорту під час руху. Чимало спортивних брендів сьогодні застосовують вентиляційні панелі, лазерні перфорації, плоскі шви або безшовне з’єднання, щоб зменшити тертя й забезпечити тілу більше повітря. Тому перед покупкою футболки варто звернути увагу на те, на скільки добре дихає матеріал одягу, чи добре пропускає повітря, щоб тіло не перегрівалося під час інтенсивних тренувань. Добре також, якщо футболка виготовлена з еластичної тканини, яка тягнеться у кількох напрямках та яка швидко висихає й залишається легкою. Зверніть увагу і на антибактеріальні властивості матеріалу, адже спеціальна обробка зменшує появу запахів, що особливо цінно для регулярних тренувань у спортзалі.

Майка чи футболку для тренувань: що вибрати

Для різних видів активностей підходять різні моделі. Наприклад, майка для тренувань ідеальна для занять у спеку, інтенсивного кардіо або силових вправ, коли важливо відчувати максимальну свободу рухів рук та плечей. Вона також забезпечує кращу вентиляцію під час бігу чи HIIT-тренувань.

Футболка більше підійде для універсальних занять: силові вправи, фітнес, тренування на свіжому повітрі, розминка та стретчинг. Вона закриває плечі, захищає шкіру від натирання обладнанням і зберігає комфорт навіть за високої активності.

Правильно підібрана футболка для тренувань — це не дрібниця, а важлива частина спортивного екіпірування. Тому обирайте матеріали, які підходять вашим навантаженням, зважайте на крій і комфорт, тестуйте різні моделі — і тренування стануть ефективнішими та приємнішими. Радимо переглянути футболки з колекції 4F за посиланням https://4f.ua/sport/trenuvannya/futbolky.html, які поєднують технологічність і комфорт для активних тренувань.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
Техніка
Бренд