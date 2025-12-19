$42.340.00
Ексклюзив
09:00
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
06:45
Компенсація військовим 50% першого внеску по єОселі: уряд досі не розробив відповідний порядок
06:31
Угорщини, Словаччини і Чехії не торкнеться рішення Євросоюзу про €90 млрд Україні з залученням бюджету ЄС без активів рф - висновки
19 грудня, 02:37
ЄС виділяє Україні 90 мільярдів євро допомоги на 2026–2027 роки - голова Євроради
19 грудня, 00:22
Трамп підписав оборонний бюджет США з допомогою Україні - Білий дім
18 грудня, 23:33
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
18 грудня, 22:09
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Киянин у поліцейській формі зняв провокативне відео для лайків та отримав штраф

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Киянин у поліцейській формі зняв провокативне відео заради вподобань, імітуючи поведінку правоохоронців, використовуючи нецензурну лексику. Йому загрожує штраф до 34 000 грн за створення такого контенту.

Киянин у поліцейській формі зняв провокативне відео для лайків та отримав штраф

У Києві чоловік зняв відео у поліцейській формі, рекламуючи бізнес, що поширилося у соцмережі, киянин пояснив це намаганням отримати лайки, натомість тепер йому загрожує штраф, повідомили у ГУНП у Києві у п'ятницю, пише УНН.

Правоохоронці виявили черговий провокативний відеоконтент у поліцейському однострої: киянина притягнуто до відповідальності

- повідомили у поліції.

Деталі

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські "виявили розважальний відеоролик, на якому чоловік, одягнувшись у поліцейський однострій, імітує поведінку правоохоронців, зухвало поводиться та використовує нецензурну лексику".

Відео поширювалося на одній із соціальних платформ та набуло суспільного резонансу.

"Як з’ясували правоохоронці, зазначена сторінка в соцмережі використовується 36-річним місцевим мешканцем для надання послуг з ремонту електронних гаджетів. Свої дії порушник пояснив тим, що створював відеоконтент заради вподобань, не усвідомлюючи можливих наслідків", - вказали у поліції.

За вказаним фактом поліцейські притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення - незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає накладення штрафу обсягом до 34 000 гривень.

На вечірці у столичному клубі хлопець у поліцейській формі влаштував затримання Санта Клауса: йому загрожує 34 тис. гривень штрафу12.12.25, 16:38 • 3794 перегляди

Юлія Шрамко

