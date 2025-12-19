Киянин у поліцейській формі зняв провокативне відео для лайків та отримав штраф
Київ • УНН
Киянин у поліцейській формі зняв провокативне відео заради вподобань, імітуючи поведінку правоохоронців, використовуючи нецензурну лексику. Йому загрожує штраф до 34 000 грн за створення такого контенту.
У Києві чоловік зняв відео у поліцейській формі, рекламуючи бізнес, що поширилося у соцмережі, киянин пояснив це намаганням отримати лайки, натомість тепер йому загрожує штраф, повідомили у ГУНП у Києві у п'ятницю, пише УНН.
Правоохоронці виявили черговий провокативний відеоконтент у поліцейському однострої: киянина притягнуто до відповідальності
Деталі
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські "виявили розважальний відеоролик, на якому чоловік, одягнувшись у поліцейський однострій, імітує поведінку правоохоронців, зухвало поводиться та використовує нецензурну лексику".
Відео поширювалося на одній із соціальних платформ та набуло суспільного резонансу.
"Як з’ясували правоохоронці, зазначена сторінка в соцмережі використовується 36-річним місцевим мешканцем для надання послуг з ремонту електронних гаджетів. Свої дії порушник пояснив тим, що створював відеоконтент заради вподобань, не усвідомлюючи можливих наслідків", - вказали у поліції.
За вказаним фактом поліцейські притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 184-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення - незаконне використання фізичною особою ознак належності до Національної поліції. Санкція статті передбачає накладення штрафу обсягом до 34 000 гривень.
