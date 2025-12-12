На вечірці у столичному клубі хлопець у поліцейській формі влаштував затримання Санта Клауса: йому загрожує 34 тис. гривень штрафу

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 3140 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 7916 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 11697 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 23604 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 20673 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 20288 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 20459 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 22966 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28526 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40367 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.2м/с
85%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 18042 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 12549 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 10469 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 16487 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 6034 перегляди
Публікації
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 11697 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 6360 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 23604 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 66878 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 70003 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Куп'янськ
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 6360 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 12690 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 43774 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 41366 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 46221 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Дипломатка
Опалення

На вечірці у столичному клубі хлопець у поліцейській формі влаштував затримання Санта Клауса: йому загрожує 34 тис. гривень штрафу

Київ • УНН

 • 56 перегляди

В одному з месенджерів столичні правоохоронці виявили публікацію із фотографіями, на яких чоловік у однострої поліції імітує затримання "Санта Клауса".

На вечірці у столичному клубі хлопець у поліцейській формі влаштував затримання Санта Клауса: йому загрожує 34 тис. гривень штрафу

В одному із столичних клубів працівник у формі поліцейського влаштував шоу із затриманням "Санта Клауса" під час вечірки. Правоохоронці вже встановили особу псевдокопа, йому загрожує до 34 000 гривень штрафу, передає УНН.

Деталі

В одному з месенджерів столичні правоохоронці виявили публікацію із фотографіями, на яких чоловік у однострої поліції імітує затримання "Санта Клауса".

Поліцейські встановили, що подія відбувалась у одному з розважальних закладів Голосіївського району та встановили особу самого псевдополіцейського. Ним виявився 25-річний працівник клубу, який не має жодного відношення до роботи у правоохоронних органах, а вказане шоу було частиною розважальної програми закладу під час вечірки.

Правоохоронці склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України). За вчинене йому загрожує штраф у розмірі до 34 000 гривень.

У поліції наголосили, що використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність.

Понад 10 блогерів притягнуто до відповідальності за носіння поліцейської форми заради відео та "лайків" - поліція Києва20.11.25, 17:14 • 3426 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Новий рік
Соціальна мережа
Національна поліція України