На вечірці у столичному клубі хлопець у поліцейській формі влаштував затримання Санта Клауса: йому загрожує 34 тис. гривень штрафу
Київ • УНН
В одному з месенджерів столичні правоохоронці виявили публікацію із фотографіями, на яких чоловік у однострої поліції імітує затримання "Санта Клауса".
В одному із столичних клубів працівник у формі поліцейського влаштував шоу із затриманням "Санта Клауса" під час вечірки. Правоохоронці вже встановили особу псевдокопа, йому загрожує до 34 000 гривень штрафу, передає УНН.
Деталі
В одному з месенджерів столичні правоохоронці виявили публікацію із фотографіями, на яких чоловік у однострої поліції імітує затримання "Санта Клауса".
Поліцейські встановили, що подія відбувалась у одному з розважальних закладів Голосіївського району та встановили особу самого псевдополіцейського. Ним виявився 25-річний працівник клубу, який не має жодного відношення до роботи у правоохоронних органах, а вказане шоу було частиною розважальної програми закладу під час вечірки.
Правоохоронці склали на правопорушника адміністративний протокол за статтею 184-3 КУпАП (незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України). За вчинене йому загрожує штраф у розмірі до 34 000 гривень.
У поліції наголосили, що використання поліцейської форми, знаків розрізнення чи іншої атрибутики без законних підстав є порушенням законодавства і тягне за собою адміністративну відповідальність.
