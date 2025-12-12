На вечеринке в столичном клубе парень в полицейской форме устроил задержание Санта Клауса: ему грозит 34 тыс. гривен штрафа
Киев • УНН
В одном из столичных клубов работник в форме полицейского устроил шоу с задержанием "Санта Клауса" во время вечеринки. Правоохранители уже установили личность псевдокопа, ему грозит до 34 000 гривен штрафа, передает УНН.
Детали
В одном из мессенджеров столичные правоохранители обнаружили публикацию с фотографиями, на которых мужчина в униформе полиции имитирует задержание "Санта Клауса".
Полицейские установили, что событие происходило в одном из развлекательных заведений Голосеевского района и установили личность самого псевдополицейского. Им оказался 25-летний работник клуба, который не имеет никакого отношения к работе в правоохранительных органах, а указанное шоу было частью развлекательной программы заведения во время вечеринки.
Правоохранители составили на правонарушителя административный протокол по статье 184-3 КУоАП (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины). За совершенное ему грозит штраф в размере до 34 000 гривен.
В полиции подчеркнули, что использование полицейской формы, знаков различия или другой атрибутики без законных оснований является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность.
