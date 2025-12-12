На вечеринке в столичном клубе парень в полицейской форме устроил задержание Санта Клауса: ему грозит 34 тыс. гривен штрафа

$42.270.01
49.520.30
ukenru
13:33 • 5318 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 11459 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 14839 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
11:47 • 26795 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
11:37 • 22723 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
10:25 • 21038 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 21169 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23246 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 28757 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 40672 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.1м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12 декабря, 09:01 • 19546 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 14491 просмотра
Бои за Купянск: Силы обороны подтвердили блокирование россиян в городе11:30 • 11987 просмотра
рф атаковала ударными БПЛА спортшколу в Шостке во время тренировки детей - ОВА12:07 • 18049 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 10826 просмотра
публикации
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 14839 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 10888 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
11:47 • 26795 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 68246 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 71300 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Вадим Филашкин
Гармаш Денис Викторович
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Соединённые Штаты
Великобритания
Одесса
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 10896 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo10:01 • 14542 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 44835 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 41870 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 46697 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Financial Times
Дипломатка

На вечеринке в столичном клубе парень в полицейской форме устроил задержание Санта Клауса: ему грозит 34 тыс. гривен штрафа

Киев • УНН

 • 618 просмотра

В одном из мессенджеров столичные правоохранители обнаружили публикацию с фотографиями, на которых мужчина в форме полиции имитирует задержание "Санта Клауса".

На вечеринке в столичном клубе парень в полицейской форме устроил задержание Санта Клауса: ему грозит 34 тыс. гривен штрафа

В одном из столичных клубов работник в форме полицейского устроил шоу с задержанием "Санта Клауса" во время вечеринки. Правоохранители уже установили личность псевдокопа, ему грозит до 34 000 гривен штрафа, передает УНН.

Детали

В одном из мессенджеров столичные правоохранители обнаружили публикацию с фотографиями, на которых мужчина в униформе полиции имитирует задержание "Санта Клауса".

Полицейские установили, что событие происходило в одном из развлекательных заведений Голосеевского района и установили личность самого псевдополицейского. Им оказался 25-летний работник клуба, который не имеет никакого отношения к работе в правоохранительных органах, а указанное шоу было частью развлекательной программы заведения во время вечеринки.

Правоохранители составили на правонарушителя административный протокол по статье 184-3 КУоАП (незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины). За совершенное ему грозит штраф в размере до 34 000 гривен.

В полиции подчеркнули, что использование полицейской формы, знаков различия или другой атрибутики без законных оснований является нарушением законодательства и влечет за собой административную ответственность.

Более 10 блогеров привлечены к ответственности за ношение полицейской формы ради видео и "лайков" - полиция Киева20.11.25, 17:14 • 3426 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Новый год
Социальная сеть
Национальная полиция Украины