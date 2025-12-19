Киевлянин в полицейской форме снял провокационное видео для лайков и получил штраф
Киев • УНН
Киевлянин в полицейской форме снял провокационное видео ради лайков, имитируя поведение правоохранителей, используя нецензурную лексику. Ему грозит штраф до 34 000 грн за создание такого контента.
В Киеве мужчина снял видео в полицейской форме, рекламируя бизнес, которое распространилось в соцсети, киевлянин объяснил это попыткой получить лайки, однако теперь ему грозит штраф, сообщили в ГУНП в Киеве в пятницу, пишет УНН.
Правоохранители обнаружили очередной провокационный видеоконтент в полицейской форме: киевлянин привлечен к ответственности
Детали
Во время мониторинга социальных сетей полицейские "обнаружили развлекательный видеоролик, на котором мужчина, одевшись в полицейскую форму, имитирует поведение правоохранителей, дерзко ведет себя и использует нецензурную лексику".
Видео распространялось на одной из социальных платформ и получило общественный резонанс.
"Как выяснили правоохранители, указанная страница в соцсети используется 36-летним местным жителем для оказания услуг по ремонту электронных гаджетов. Свои действия нарушитель объяснил тем, что создавал видеоконтент ради лайков, не осознавая возможных последствий", - указали в полиции.
По указанному факту полицейские привлекли мужчину к административной ответственности по ст. 184-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 34 000 гривен.
