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КНДР пригрозила США жорсткою відповіддю через доповідь про торгівлю людьми

Київ • УНН

 • 906 перегляди

Пхеньян назвав звіт Держдепартаменту США за 2026 рік ворожою провокацією та втручанням у внутрішні справи. КНДР пообіцяла жорстку відповідь.

КНДР пригрозила США жорсткою відповіддю через доповідь про торгівлю людьми

Пхеньян вважає цьогорічну доповідь Держдепартаменту США про торгівлю людьми проявом ворожості до КНДР та погрожує жорсткими заходами у відповідь. Про це йдеться у заяві представника МЗС КНДР, опублікованій північнокорейським державним інформагентством KCNA, пише УНН.

Деталі

"Державний департамент США вчинив чергову політично мотивовану провокацію проти КНДР через "Звіт про торгівлю людьми за 2026 рік"… Спрямована проти КНДР кампанія Сполучених Штатів... загрожує суверенним правам нашої держави та інтересам її громадян і поряд з іншими ворожими діями стане одним із пріоритетних об’єктів максимально жорстких заходів Пхеньяна у відповідь", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві засудили опубліковану Держдепартаментом США доповідь і назвали її інструментом тиску на КНДР і спробою втручання у її внутрішні справи.

"Ми ніколи не будемо розглядати публікацію звіту США як щорічну звичну практику, а як продовження ворожої політики щодо КНДР та спробу повалити нашу соціальну систему", - зазначається в заяві.

При цьому стверджується, що політика США є однією з основних причин, чому Північна Корея має намір приділяти ще більшу увагу нарощуванню свого військового потенціалу "для захисту державного суверенітету".

КНДР подвоїть свої зусилля для нейтралізації ворожих дій США, змусить відповісти тих, хто вчиняє зловмисні дії, та доб’ється справедливості і захистить свій суверенітет і соціальний лад", - заявили у Пхеньяні.

Доповнення

У звіті про торгівлю людьми за 2026 рік, оприлюдненому Державним департаментом США, Північну Корею включили до списку 12 країн, де задокументовано державну політику або практики, пов’язані з торгівлею людьми в межах фінансованих урядом програм примусової праці, сексуального рабства або вербування дітей до збройних формувань. Серед інших країн у переліку — Афганістан, Білорусь, Іран і росія.

КНДР пригрозила Південній Кореї жорсткими заходами через звинувачення у "мінному інциденті"06.10.26, 15:39 • 4301 перегляд

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Державний департамент США
Північна Корея
Сполучені Штати Америки