КНДР пригрозила США жёстким ответом из-за доклада о торговле людьми

Пхеньян считает опубликованный в этом году доклад Госдепартамента США о торговле людьми проявлением враждебности к КНДР и угрожает принять жесткие ответные меры. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, опубликованном северокорейским государственным информационным агентством KCNA, пишет УНН.

Детали

"Государственный департамент США совершил очередную политически мотивированную провокацию против КНДР посредством "Доклада о торговле людьми за 2026 год"… Направленная против КНДР кампания Соединенных Штатов... угрожает суверенным правам нашего государства и интересам его граждан и наряду с другими враждебными действиями станет одним из приоритетных объектов максимально жестких ответных мер Пхеньяна", — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве осудили опубликованный Госдепартаментом США доклад и назвали его инструментом давления на КНДР и попыткой вмешательства в ее внутренние дела.

"Мы никогда не будем рассматривать публикацию отчета США как ежегодную обычную практику, а как продолжение враждебной политики в отношении КНДР и попытку свергнуть нашу социальную систему", — отмечается в заявлении.

При этом утверждается, что политика США является одной из основных причин, по которым Северная Корея намерена уделять еще больше внимания наращиванию своего военного потенциала "для защиты государственного суверенитета".

КНДР удвоит свои усилия для нейтрализации враждебных действий США, заставит ответить тех, кто совершает злонамеренные действия, добьется справедливости и защитит свой суверенитет и общественный строй", — заявили в Пхеньяне.

Дополнение

В докладе о торговле людьми за 2026 год, опубликованном Государственным департаментом США, Северную Корею включили в список 12 стран, где задокументированы государственная политика или практики, связанные с торговлей людьми в рамках финансируемых правительством программ принудительного труда, сексуального рабства или вербовки детей в вооруженные формирования. Среди других стран в списке — Афганистан, Беларусь, Иран и россия.

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