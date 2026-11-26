Мексика прагне переговорів із США щодо використання повітряного простору компанією SpaceX - є претензії
Київ • УНН
Мексика прагне зустрічі з авіаційними органами США через польоти SpaceX і падіння уламків ракет. Також обговорюють перенесення запусків.
Мексика прагне провести зустріч з авіаційними органами США, щоб обговорити дозвіл для компанії SpaceX на використання повітряного простору Мексики, а також, можливо, перенесення місця здійснення запусків. Про це заявила в четвер президент Клаудія Шейнбаум на тлі зростання напруженості у відносинах між Мехіко та компанією Ілона Маска, вартість якої оцінюється в трильйон доларів, передає УНН із посиланням на Reuters.
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Діяльність SpaceX поблизу кордону США та Мексики стає дедалі гострішим політичним питанням у Мексиці. Влада країни звинувачує SpaceX у забрудненні довкілля та завданні іншої шкоди природі: уламки ракет компанії, запущених із території Техасу, іноді падають на мексиканську землю. Крім того, Мексика висловила занепокоєння щодо порушень у використанні свого повітряного простору.
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"Через посольство ми домагаємося проведення зустрічі між космічними відомствами США та Мексики. Мета — врегулювати питання використання мексиканського повітряного простору (зокрема, визначити допустиму частоту таких польотів), а також, за необхідності, обговорити перенесення місця запуску", — зазначила вона під час ранкової пресконференції.
"Також існує проблема з уламками", — додала вона.
У посольстві США порадили агентству Reuters звернутися до Державного департаменту США, який поки що не надав коментарів щодо можливої зустрічі. Компанія SpaceX також не відповіла оперативно на прохання прокоментувати заяву Шейнбаум.
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Раніше в SpaceX вже відкидали звинувачення в забрудненні навколишнього середовища.
На початку цього місяця мексиканська влада повідомила, що на узбережжі прикордонного штату Тамауліпас було виявлено уламки, що належать компанії.
У своїй заяві SpaceX повідомила, що направила фахівців для ідентифікації знайдених предметів та організації робіт з очищення території. Компанія також зазначила: "Незалежні випробування матеріалів, використаних у кораблі Starship та прискорювачі Super Heavy (зокрема аналізи на токсичність), підтверджують, що вони не становлять жодних хімічних, біологічних чи токсикологічних ризиків".