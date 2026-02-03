Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться

С января этого года в Украине заработал единый электронный адрес для обращений к военному омбудсмену. Сообщать о нарушении прав могут военнослужащие, военнообязанные и члены их семей. УНН рассказывает, куда писать и какие жалобы будут принимать.

Куда обращаться военнослужащим в случае нарушения прав

В декабре 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей воинов.

Зеленский назначил Ольгу Решетилову военным омбудсменом

С января этого года в Украине введен единый электронный адрес для обращений к военному омбудсмену. Он предназначен для рассмотрения вопросов, связанных с прохождением военной службы.

В Украине заработал единый электронный адрес для обращений к Военному омбудсмену

К военному омбудсмену с жалобой могут обратиться:

военнослужащие;

резервисты и военнообязанные во время прохождения сборов;

члены добровольческих формирований территориальных общин;

лица, которые на добровольной основе привлекаются к движению сопротивления на временно оккупированных территориях;

личный состав правоохранительных органов, привлеченный к непосредственному участию в боевых действиях;

представители по доверенности или законные представители лиц, на которых распространяется действие закона.

Жалобы военнослужащих: как правильно подать

Жалобы могут быть индивидуальными или коллективными. Подавать их можно в устной или письменной формах. Отправлять по почте, факсу, телефону или на электронный адрес.

Устные жалобы подаются во время личного приема у омбудсмена или сотрудника аппарата Офиса или с помощью технических средств электронных коммуникаций через определенные контактные центры, телефонные "горячие линии". Письменные жалобы подаются в произвольной форме.

Жалоба должна содержать:

фамилия, имя, отчество;

местонахождение и/или электронный почтовый адрес и/или сведения о других технических средствах электронных коммуникаций для связи с жалобщиком;

суть и содержание жалобы;

в случае подачи жалобы представителем жалобщика - документы, подтверждающие полномочия для представительства интересов лица;

дата подачи жалобы и подпись.

Применение квалифицированной электронной подписи при подаче жалобы не требуется.

Две и более жалобы, поданные по одному и тому же вопросу, рассматриваются вместе.

Срок рассмотрения жалобы не может превышать десяти рабочих дней со дня ее получения. Однако жалоба может быть рассмотрена в течение трех дней, если содержание жалобы дает основания подозревать потенциальный вред для жизни и здоровья жалобщика.

В случае если при рассмотрении жалобы выявлены признаки уголовного правонарушения, об этом безотлагательно сообщаются соответствующие правоохранительные органы, а в случае выявления фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений – также Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Анонимные жалобы не рассматриваются, кроме случаев, если анонимная жалоба касается конкретного нарушения и содержит фактические данные, которые могут быть проверены.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

назначение проверки;

направление материалов жалобы для организации рассмотрения по принадлежности;

возврат жалобы обратно, если она не относится к полномочиям Офиса омбудсмена.

О принятом решении сообщается жалобщику не позднее трех рабочих дней. Решение можно обжаловать.

Проверки проводятся по решению военного омбудсмена или одного из его заместителей, порядок которых утверждается омбудсменом.

Основаниями для назначения проверок являются данные, свидетельствующие о нарушении прав военных, резервистов, военнообязанных и полицейских, полученные из любых источников, в том числе в обращении/запросе народного депутата, обнародованные в медиа и т.д.

В решении о назначении проверки указываются:

предмет и объект проверки;

основания для назначения проверки;

дата начала проведения проверки.

Срок проведения проверки не может превышать 30 рабочих дней, однако он может быть продлен при наличии обоснованных оснований на тот же срок.

Во время проведения проверки лица, которые к ней привлечены, имеют право:

опрашивать и получать информацию против кого проводится проверка;

запрашивать и получать информацию и документы, касающиеся предмета проверки, делать (получать) необходимые копии таких документов;

проводить осмотр местности, объектов, помещений, предметов и т.д., касающихся предмета проверки.

По результатам проверки составляется заключение, в котором указываются:

информация об отсутствии или наличии нарушения прав военных, резервистов, военнообязанных и полицейских;

суть нарушения;

командир, орган военного управления, орган государственной власти, его должностное лицо, действия и/или решения которого привели к нарушению прав;

причины и условия, приведшие к нарушению прав.

В частности, по результатам проверки может быть рассмотрен вопрос о привлечении командира к дисциплинарной ответственности.

Защита прав военнослужащих: какие гарантии предусматривает закон

В соответствии с законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", военные имеют права:

Социально-экономические:

право на достаточное материальное, денежное и другие виды обеспечения в объеме, соответствующем условиям военной службы, в том числе право на получение подъемного пособия и суточных при переезде на новое место службы;

право на социальную и профессиональную адаптацию;

право на охрану здоровья, медицинскую и социально-психологическую помощь;

право на обеспечение жилым помещением;

право на бесплатный проезд;

право на освобождение от штрафных санкций и пени за невыполнение обязательств;

санаторно-курортное лечение;

право на бесплатную правовую помощь;

право на пенсионное обеспечение;

право военнослужащих, увольняющихся со службы, на получение единовременного денежного пособия;

право на получение денежного пособия на оздоровление и государственной помощи семьям с детьми;

право на возмещение причиненного вреда;

право на обжалование неправомерных решений и действий;

право на получение статуса участника боевых действий;

право на уход за ребенком.

Политические: право на участие в выборах и референдумах, создание своих общественных объединений в соответствии с законодательством Украины.

Культурные:

свобода научного, технического и художественного творчества;

право на обучение (в том числе на получение последипломного образования) в военных учебных заведениях, соответствующих подразделениях подготовки, переподготовки и повышения квалификации военнослужащих.

Трудовые:

право на труд и равные права в социально-экономической сфере;

ограничения по увольнению военнослужащих;

восстановление на военной службе (должности) военнослужащих;

право на трудоустройство военнослужащих после увольнения с военной службы;

право на досрочное увольнение от прохождения военной службы;

преимущественное право на заключение контракта на прохождение военной службы;

право на определение продолжительности служебного времени и времени отдыха;

право на отпуска.

Религиозные: право на свободу мировоззрения и вероисповедания.

С какими проблемами обращаются чаще всего

Военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщала, что с 26 января в Украине заработал Офис военного омбудсмена.

"Как и все органы государственной власти, мы работаем в условиях ограниченного бюджета. Поэтому мы не сможем набрать предельную численность нашего штата. Однако работы много. Только за субботу-воскресенье мы получили более 320 обращений. Еще даже до начала работы Офиса, днем мы получали по 120 – 130 обращений военнослужащих и их семей", - говорила Решетилова.

Решетилова отмечала, что среди обращений, которые она получала, больше всего было - ненаправление на лечение после ранений, на срочные и плановые операции, последствия тяжелых контузий, панические атаки и острые посттравматические расстройства.

Несложно понять, что в таком состоянии эффективность выполнения боевых задач низкая, а уровень смертности среди военнослужащих в связи с заболеваниями будет расти. Кроме того, в случае нелеченного психического расстройства военнослужащий может представлять опасность как для себя самого, так и для побратимов. Однако из обращений видно, что невыполнение рекомендаций медиков, даже собственного подразделения - очень часто является позицией командира. Никакого индивидуального подхода и рассмотрения. Военнослужащие месяцами страдают от болезней и в конечном итоге очень часто просто уходят в СЗЧ, чтобы получить медицинскую помощь - отмечала Решетилова.

Также, по ее словам, еще одной проблемой является перевод между воинскими частями.

Очень часто командиры не выполняют приказ о переводе или специально переводят военнослужащих вопреки их воле на другие должности, что затрудняет выполнение приказа - сообщала военный омбудсмен.

Кроме того, еще одной из проблем было невосстановление после СЗЧ.

Есть обращения от военнослужащих, которые уже более четырех месяцев, вернувшись после СЗЧ, находятся в подразделениях, но до сих пор не восстановлены на службе, до сих пор не имеют денежного обеспечения и фактически находятся в рабском положении в своих частях. Дело в том, что Государственное бюро расследований медлит с рассмотрением ходатайств военнослужащих о возвращении на военную службу, получением необходимых документов, оформлением и дальнейшей передачей в суд ходатайств об освобождении от уголовной ответственности. В дальнейшем, даже после вынесения судом определения о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности, военнослужащим военную службу не восстанавливают, поскольку отсутствует механизм такого восстановления. Для решения этой проблемы необходимы изменения в Положение о прохождении военной службы. Насколько мне известно, они уже разрабатываются в Вооруженных силах. Что касается изменений в положения других воинских формирований - пока вопрос открыт, будем выяснять - подчеркивала Решетилова.

