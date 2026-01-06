В Украине заработал единый электронный адрес для обращений к Военному омбудсмену

В Украине начал действовать единый электронный адрес для подачи обращений к Военному омбудсмену. Он предназначен для рассмотрения вопросов, связанных с прохождением военной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

В соответствии с законодательством, именно Военный омбудсмен специализируется на вопросах, касающихся прохождения военной службы. Подать обращение могут лица, имеющие проблемные вопросы в этой сфере.

Как подать обращение: подготовьте письмо-обращение на имя Военного омбудсмена с четким описанием сути проблемы; по возможности приложите документы, подтверждающие изложенные факты; обязательно укажите актуальную электронную почту и номер мобильного телефона для обратной связи; отправьте обращение вместе с приложениями на адрес [email protected]

Кроме того, сейчас продолжается работа над созданием горячей линии Офиса Военного омбудсмена с коротким номером, а также возможностью подачи обращений через мессенджеры и приложение "Армия+".

О запуске этих опций будет сообщено на официальных страницах Военного омбудсмена в социальных сетях