В Украине заработал единый электронный адрес для обращений к Военному омбудсмену

$42.420.13
49.510.07
ukenru
Эксклюзив
5 января, 19:29 • 13394 просмотра
Ребенок, попавший в реанимацию после стоматологического лечения, жив
Эксклюзив
5 января, 14:42 • 37839 просмотра
Демонстрация обновления власти, усиление влияния Президента: политолог о кадровых изменениях в Украине
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 68659 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
5 января, 13:13 • 40727 просмотра
Лидеру Венесуэлы Мадуро грозит смертная казнь в США: в чем его подозреваютVideo
5 января, 12:32 • 42827 просмотра
Официально: Евгений Хмара будет временно исполнять обязанности главы СБУ
5 января, 09:38 • 44106 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 108398 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 71315 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 96689 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 100571 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.7м/с
91%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Швейцария заморозила активы Николаса Мадуро и его окружения5 января, 22:32 • 6254 просмотра
Фостен-Арканж Туадера в третий раз победил на выборах президента ЦАР5 января, 23:55 • 4512 просмотра
Глава МИД Чехии встретился с послом Украины после скандала из-за заявления Томио Окамуры6 января, 00:18 • 9640 просмотра
Белый дом готовит встречи с нефтяными гигантами для освоения ресурсов Венесуэлы6 января, 00:19 • 4814 просмотра
Комета уничтожила мамонтов и первые культуры Америки: новые доказательства ученых6 января, 01:01 • 6018 просмотра
публикации
Последний из праздников рождественского цикла – Крещение: традиции и суеверия5 января, 18:15 • 20378 просмотра
Астрологический прогноз 5-11 января: момент истины для лидеров и власти
Эксклюзив
5 января, 14:05 • 68660 просмотра
Отбор без конкурса: зачем вице-премьер спешит с назначением главы Госавиаслужбы5 января, 12:50 • 44465 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
5 января, 09:07 • 108399 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 164980 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Джей Ди Вэнс
Марко Рубио
Пит Хегсетх
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Китай
Израиль
Реклама
УНН Lite
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 12648 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 58413 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 52745 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 49108 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 57172 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Ракетный комплекс "Тор

В Украине заработал единый электронный адрес для обращений к Военному омбудсмену

Киев • УНН

 • 8 просмотра

В Украине введен единый электронный адрес для обращений к Военному омбудсмену. Он предназначен для рассмотрения вопросов, связанных с прохождением военной службы.

В Украине заработал единый электронный адрес для обращений к Военному омбудсмену
Фото: Министерство по делам ветеранов Украины

В Украине начал действовать единый электронный адрес для подачи обращений к Военному омбудсмену. Он предназначен для рассмотрения вопросов, связанных с прохождением военной службы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Детали

В соответствии с законодательством, именно Военный омбудсмен специализируется на вопросах, касающихся прохождения военной службы. Подать обращение могут лица, имеющие проблемные вопросы в этой сфере.

Как подать обращение: подготовьте письмо-обращение на имя Военного омбудсмена с четким описанием сути проблемы; по возможности приложите документы, подтверждающие изложенные факты; обязательно укажите актуальную электронную почту и номер мобильного телефона для обратной связи; отправьте обращение вместе с приложениями на адрес [email protected]

 - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас продолжается работа над созданием горячей линии Офиса Военного омбудсмена с коротким номером, а также возможностью подачи обращений через мессенджеры и приложение "Армия+".

О запуске этих опций будет сообщено на официальных страницах Военного омбудсмена в социальных сетях

- сообщает Минветеранов.

Напомним

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что государство будет компенсировать 50% автогражданки для ветеранов. Также это касается людей, получивших инвалидность в результате войны.

Алла Киосак

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Война в Украине
Юлия Свириденко
Украина