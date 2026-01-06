В Україні запрацювала єдина електронна адреса для звернень до Військового омбудсмана
Київ • УНН
В Україні почала діяти єдина електронна адреса для подання звернень до Військового омбудсмана. Вона призначена для розгляду питань, пов’язаних із проходженням військової служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.
Деталі
Відповідно до законодавства, саме Військовий омбудсман спеціалізується на питаннях, що стосуються проходження військової служби. Подати звернення можуть особи, які мають проблемні питання у цій сфері.
Як подати звернення: підготуйте лист-звернення на ім’я Військового омбудсмана із чітким описом суті проблеми; за можливості додайте документи, що підтверджують викладені факти; обов’язково вкажіть актуальну електронну пошту та номер мобільного телефону для зворотного зв’язку; надішліть звернення разом із додатками на адресу [email protected]
Крім того, наразі триває робота над створенням гарячої лінії Офісу Військового омбудсмана з коротким номером, а також можливістю подання звернень через месенджери та застосунок "Армія+".
Про запуск цих опцій буде повідомлено на офіційних сторінках Військового омбудсмана в соціальних мережах
Нагадаємо
