В Україні запрацювала єдина електронна адреса для звернень до Військового омбудсмана

$42.420.13
49.510.07
ukenru
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 13480 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 38097 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 69110 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 40961 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 43031 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 44199 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 108665 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71328 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 96709 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 100584 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3.7м/с
91%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Швейцарія заморозила активи Ніколаса Мадуро та його оточення5 січня, 22:32 • 6782 перегляди
Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР5 січня, 23:55 • 5048 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 10097 перегляди
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели6 січня, 00:19 • 5382 перегляди
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 6576 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 20590 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 69110 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 44682 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 108665 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 165188 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Джей Ді Венс
Марко Рубіо
Піт Гегсет
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Китай
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 12781 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 58545 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 52856 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 49207 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 57270 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Ракетний комплекс "Тор"

В Україні запрацювала єдина електронна адреса для звернень до Військового омбудсмана

Київ • УНН

 • 54 перегляди

В Україні запроваджено єдину електронну адресу для звернень до Військового омбудсмана. Вона призначена для розгляду питань, пов’язаних із проходженням військової служби.

В Україні запрацювала єдина електронна адреса для звернень до Військового омбудсмана
Фото: Міністерство у справах ветеранів України

В Україні почала діяти єдина електронна адреса для подання звернень до Військового омбудсмана. Вона призначена для розгляду питань, пов’язаних із проходженням військової служби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Деталі

Відповідно до законодавства, саме Військовий омбудсман спеціалізується на питаннях, що стосуються проходження військової служби. Подати звернення можуть особи, які мають проблемні питання у цій сфері.

Як подати звернення: підготуйте лист-звернення на ім’я Військового омбудсмана із чітким описом суті проблеми; за можливості додайте документи, що підтверджують викладені факти; обов’язково вкажіть актуальну електронну пошту та номер мобільного телефону для зворотного зв’язку; надішліть звернення разом із додатками на адресу [email protected]

 - йдеться у дописі.

Крім того, наразі триває робота над створенням гарячої лінії Офісу Військового омбудсмана з коротким номером, а також можливістю подання звернень через месенджери та застосунок "Армія+".

Про запуск цих опцій буде повідомлено на офіційних сторінках Військового омбудсмана в соціальних мережах

- повідомляє Мінветеранів.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко заявила, що держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів. Також це стосується людей, які отримали інвалідність внаслідок війни.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Кабінет Міністрів України
Соціальна мережа
Війна в Україні
Юлія Свириденко
Україна