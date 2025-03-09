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Правительство разрешило передавать государственные военные технологии различным компаниям

Киев • УНН

 • 26183 просмотра

Правительство утвердило постановление о передаче документации на украинское оружие различным компаниям для увеличения производства. Это позволит масштабировать производство вооружения и военной техники в Украине.

Правительство разрешило передавать государственные военные технологии различным компаниям

Правительство в пятницу, 7 марта, одобрило постановление, которое устанавливает правила передачи документации на украинское оружие различным компаниям для увеличения его производства. Таким образом, Кабмин открыл доступ к военным технологиям, принадлежащим государству. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин, пишет УНН.

Детали

Как объяснил Сметанин, если госзаказчик в сфере оборонных закупок планирует закупить оружие в количестве, превышающем возможности государственных предприятий его произвести, то по инициативе Министерства обороны конструкторская документация на его производство должна быть передана другому производителю или производителям, которые имеют возможности освоить его производство, в том числе частным производителям.

Сметанин добавил, что постановлением урегулированы вопросы сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности.

По словам министра, это поможет в большей степени закрывать потребность Сил обороны в вооружении и военной технике силами отечественных оборонных предприятий и масштабировать производство украинского ОВТ. В результате этого, производители смогут получить больше контрактов и изготовить больше товаров оборонного назначения, подчеркнул Сметанин.

Иностранные компании смогут присоединиться к модернизации военной техники для Сил обороны Украины13.01.25, 15:34 • 27256 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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