Иностранные компании смогут присоединиться к модернизации военной техники для Сил обороны Украины

Иностранные компании и производители смогут участвовать в модернизации военной техники для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Кабинет Министров Украины по инициативе Минобороны принял решение о привлечении иностранных предприятий к модернизации военной техники для Сил обороны Украины. Обновленный порядок устанавливает четкие условия сотрудничества и распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам

В частности, в обновленном порядке подробно прописан порядок передачи техники, требования к ее исправности, вопросы обучения персонала и контроля качества.

Иностранные компании смогут участвовать в разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентов и оборудования, а также кораблей