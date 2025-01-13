Иностранные компании смогут присоединиться к модернизации военной техники для Сил обороны Украины
Киев • УНН
Кабмин разрешил иностранным компаниям модернизировать военную технику для ВСУ. Новые правила устанавливают четкие условия сотрудничества и распространяются на контракты по оборонным закупкам.
Иностранные компании и производители смогут участвовать в модернизации военной техники для Сил обороны Украины.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Кабинет Министров Украины по инициативе Минобороны принял решение о привлечении иностранных предприятий к модернизации военной техники для Сил обороны Украины. Обновленный порядок устанавливает четкие условия сотрудничества и распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам
В частности, в обновленном порядке подробно прописан порядок передачи техники, требования к ее исправности, вопросы обучения персонала и контроля качества.
Иностранные компании смогут участвовать в разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентов и оборудования, а также кораблей
Сообщается, что такое сотрудничество поможет повысить эффективность уже устаревших техники, а иностранные партнеры смогут участвовать в совместных проектах с украинскими производителями.
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