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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иностранные компании смогут присоединиться к модернизации военной техники для Сил обороны Украины

Иностранные компании смогут присоединиться к модернизации военной техники для Сил обороны Украины

Киев  •  УНН

 • 2922 просмотра

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Кабмин разрешил иностранным компаниям модернизировать военную технику для ВСУ. Новые правила устанавливают четкие условия сотрудничества и распространяются на контракты по оборонным закупкам.

Иностранные компании и производители смогут участвовать в модернизации военной техники для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали 

Кабинет Министров Украины по инициативе Минобороны принял решение о привлечении иностранных предприятий к модернизации военной техники для Сил обороны Украины. Обновленный порядок устанавливает четкие условия сотрудничества и распространяется на внешнеэкономические контракты по оборонным закупкам

- говорится в сообщении.

В частности, в обновленном порядке подробно прописан порядок передачи техники, требования к ее исправности, вопросы обучения персонала и контроля качества.  

Иностранные компании смогут участвовать в разработке и модернизации вооружения при наличии специальных разрешений на передачу военных технологий. Особое внимание уделяется модернизации воздушных судов государственной авиации, их компонентов и оборудования, а также кораблей

- добавил заместитель министра обороны бригадный генерал Анатолий Клочко.

Сообщается, что такое сотрудничество поможет повысить эффективность уже устаревших техники, а иностранные партнеры смогут участвовать в совместных проектах с украинскими производителями.   

Германия переносит центр ремонта украинской военной техники из Словакии - СМИ18.12.24, 10:52 • 17438 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
germaniyaГермания
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина

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