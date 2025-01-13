Іноземні компанії зможуть долучитися до модернізації військової техніки для Сил оборони України

Іноземні компанії та виробники зможуть долучатися до модернізації військової техніки для Сил оборони України.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

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Кабінет Міністрів України за ініціативи Міноборони ухвалив рішення про залучення іноземних підприємств до модернізації військової техніки для Сил оборони України. Оновлений порядок встановлює чіткі умови співпраці та поширюється на зовнішньоекономічні контракти з оборонних закупівель - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в оновленому порядку детально прописано порядок передачі техніки, вимоги до її справності, питання навчання персоналу та контролю якості.

Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій. Особлива увага приділяється модернізації повітряних суден державної авіації, їхніх компонентів та обладнання, а також кораблів – додав заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко.

Повідомляється, що така співпраця допоможе підвищити ефективність вже застарілих техніки, а іноземні партнери зможуть брати участь у спільних проєктах з українськими виробниками.

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