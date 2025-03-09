Уряд дозволив передавати державні військові технології різним компаніям

Уряд у пʼятницю, 7 березня, схвалив постанову, яка встановлює правила передачі документації на українську зброю різним компаніям для збільшення її виробництва. Так Кабмін відкрив доступ до військових технологій, що належать державі. Про це повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, пише УНН.

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Як пояснив Сметанін, якщо держзамовник у сфері оборонних закупівель планує закупити зброю в кількості, що перевищує спроможності державних підприємств її виробити, то за ініціативою Міністерства оборони конструкторська документація на її виробництво має бути передана іншому виробнику чи виробникам, що мають спроможності освоїти її виробництво, в тому числі приватним виробникам.

Сметанін додав, що постановою унормовані питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності.

За словами міністра, це допоможе більшою мірою закривати потребу Сил оборони в озброєнні й військовій техніці силами вітчизняних оборонних підприємств та масштабувати виробництво українського ОВТ. Внаслідок цього, виробники зможуть отримати більше контрактів та виготовити більше товарів оборонного призначення, наголосив Сметанін.

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