Нардеп Железняк "нашел" средства на покупку облигаций и забыл их задекларировать - НАПК просят разобраться - СМИ

Киев • УНН

 • 2110 просмотра

У нардепа Ярослава Железняка журналисты нашли по меньшей мере 1,3 млн грн, которые тот не задекларировал. Именно такую сумму составляет разница между доходами Ярослава Железняка и его расходами на покупку облигаций Минфина на 3,6 млн грн согласно декларации за 2025 год. Об этом говорится в журналистском расследовании издания "Информатор", направившего запрос в НАПК.

"Лицо партии "Голос" – депутат Железняк, в 2025 году приобрел ценные бумаги на 3,6 миллиона гривен. Но из его декларации непонятно, откуда деньги. Ибо даже если Железняк целый год не ел, не пил, не покупал одежду, не заправлял свою крутую тачку и не платил за элитный паркинг на Печерске, где он также имеет жилье, с учетом доходов и сбережений ему все еще не хватало бы более миллиона", – написало издание.

Как посчитали журналисты, в 2025 году нардеп заработал чуть более 2 млн грн и потратил 286 тыс. грн сбережений. Итого вышло около 2,3 млн грн – на покупку ценных бумаг не хватает почти 1,3 млн грн, отметило издание.

"Собственные расчеты мы отправляем вместе с журналистским запросом в НАПК. Пусть это прокомментируют. Мы обязательно опубликуем ответ", – написал "Информатор".

В общем, констатировало издание, Железняк удивительно улучшил свою жизнь за годы депутатства в Верховной Раде.

"Въехал в парламент он на старенькой Audi A4 (фигурально), а сейчас имеет автомобиль премиум класса и живет в элитном доме на Печерске с подземным паркингом и охраной. Из декларации Железняка за 2025 год известно много любопытных фактов. К примеру, квартира, в которой он проживает на Печерске, стоит около 12 миллионов гривен", – сообщили журналисты.

Они напомнили о других скандалах, связанных с Железняком.

"Некоторые моменты из прошлого депутата вызывают сомнения. Ну, например, его почти мистическая связь с русским миром. Мать, вероятно, живет в Москве и совершенно точно имела бизнес в Донецке. Отец жены, который, кстати, при Януковиче руководил Киевской областью, не является настоящим агробароном, а фактически обслуживал бизнес российского олигарха Кислова, группа компаний "Юг Руси", – проинформировали они.

Как сообщалось ранее, в отношении народного депутата Ярослава Железняка открыто уголовное производство за хищение государственных средств, выделенных на партию "Голос". Следующий шаг – объявление фигуранту подозрения, избрание меры пресечения и суд.

НАПК обнаружило, что в 2020 году партия "Голос", финансовой деятельностью которой на тот момент руководил Железняк, в третьем квартале 2020 года заказывала услуги у фиктивных фирм на миллионы гривен. Также он платил бюджетные средства своим друзьям типа Нефедова и Маленко (также депутатов от "Голоса") за фейковые консультации, отметил известный блоггер, военнослужащий Сергей Иванов.

