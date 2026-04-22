Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию и Словакию "в течение нескольких часов" - AFP

Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию и Словакию "в течение нескольких часов" в среду, со ссылкой на украинского чиновника сообщает AFP, пишет УНН.

Украина, как сообщил украинский чиновник изданию, возобновит поставки российской нефти в Венгрию и Словакию "в течение нескольких часов" в среду после завершения ремонта нефтепровода "Дружба", поврежденного российской атакой.

Нефтепровод оказался в центре противостояния между Венгрией и Словакией, которые до сих пор импортируют российскую нефть через этот трубопровод, и Украиной и Европейским Союзом, отмечает издание.

Ранее венгерская MOL сообщила, что Укртранснафта сообщила о завершении ремонта "Дружбы" и готова к транзиту нефти.

Возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба", по которому российская нефть идет в Венгрию и Словакию, Братислава ожидает в четверг, 23 апреля.