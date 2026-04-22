Представитель Ирана в ООН заявил о возможных переговорах в Пакистане после снятия блокады США

Посланник Ирана в ООН заявил, что новый раунд переговоров с США может состояться в Исламабаде после прекращения морской блокады иранских портов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран рассчитывает на возобновление переговорного процесса после изменения позиции Вашингтона.

Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я думаю, что следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде – сказал Иравани журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о продлении режима прекращения огня с Ираном. В то же время он подчеркнул, что США и в дальнейшем будут блокировать иранские порты, пока не будет достигнуто окончательное соглашение.

Таким образом, дальнейшие переговоры остаются зависимыми от решения о снятии блокады, которая сейчас является ключевым препятствием для дипломатического процесса.

