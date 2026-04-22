Представитель Ирана в ООН заявил о возможных переговорах в Пакистане после снятия блокады США
Киев • УНН
Представитель Ирана в ООН заявил о готовности к встрече в Исламабаде после разблокировки портов. Трамп продолжает морскую блокаду до заключения соглашения.
Посланник Ирана в ООН заявил, что новый раунд переговоров с США может состояться в Исламабаде после прекращения морской блокады иранских портов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран рассчитывает на возобновление переговорного процесса после изменения позиции Вашингтона.
Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я думаю, что следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде
Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о продлении режима прекращения огня с Ираном. В то же время он подчеркнул, что США и в дальнейшем будут блокировать иранские порты, пока не будет достигнуто окончательное соглашение.
Таким образом, дальнейшие переговоры остаются зависимыми от решения о снятии блокады, которая сейчас является ключевым препятствием для дипломатического процесса.
Трамп заявил об отсрочке наступления на Иран и продлении прекращения огня21.04.26, 23:26 • 8050 просмотров