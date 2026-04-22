Представитель Ирана в ООН заявил о возможных переговорах в Пакистане после снятия блокады США

Эксклюзив
21 апреля, 18:43 • 12864 просмотра
Пользователи жалуются на работу "Киевстар". Оператор уверяет - специалисты устраняют сложностиPhoto
Эксклюзив
21 апреля, 15:37 • 43448 просмотра
Легализация оружия после теракта в Киеве: когда в Украине может появиться право на самозащиту и готовы ли к этому в парламенте
21 апреля, 14:44 • 45457 просмотра
90 миллиардов евро для Украины от ЕС – подробно разбираем, как и на что пойдут деньги
21 апреля, 12:40 • 46682 просмотра
Конец великой эпохи – кто такой Тим Кук и как он превратил Apple в доминанта мира технологий
21 апреля, 10:09 • 34268 просмотра
Протезирование «под ключ» и выплата 6 500 гривен сразу после ранения. Бызов рассказал, как военным помогают профсоюзы
Эксклюзив
20 апреля, 14:18 • 44197 просмотра
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
Эксклюзив
20 апреля, 14:04 • 59416 просмотра
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
Эксклюзив
20 апреля, 12:50 • 42101 просмотра
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
20 апреля, 11:58 • 42894 просмотра
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
20 апреля, 11:08 • 38678 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
Популярные новости
Выиграл чемпионат Европы, не будучи гроссмейстером: Зеленский вручил награду 17-летнему Роману ДегтяревуPhoto21 апреля, 19:31 • 8220 просмотра
Иран окончательно отказался от переговоров с США по новому соглашению - СМИ21 апреля, 20:14 • 4156 просмотра
Трамп заявил об отсрочке наступления на Иран и продлении прекращения огня21 апреля, 20:26 • 7926 просмотра
ВСУ ликвидировали еще 1140 оккупантов – потери РФ превысили 1,32 млнPhoto03:45 • 11037 просмотра
В Сызрани в результате работы российской РЭБ дрон попал в жилой дом – обрушился подъезд, есть пострадавшиеVideo03:58 • 7282 просмотра
публикации
Легализация оружия после теракта в Киеве: когда в Украине может появиться право на самозащиту и готовы ли к этому в парламенте
Эксклюзив
21 апреля, 15:37 • 43473 просмотра
90 миллиардов евро для Украины от ЕС – подробно разбираем, как и на что пойдут деньги21 апреля, 14:44 • 45471 просмотра
Конец великой эпохи – кто такой Тим Кук и как он превратил Apple в доминанта мира технологий21 апреля, 12:40 • 46692 просмотра
Почему стоит ходить пешком и как это меняет организмPhoto20 апреля, 15:43 • 48612 просмотра
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами20 апреля, 13:25 • 56039 просмотра
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 80879 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 63372 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 55229 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 60265 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 82680 просмотра
Представитель Ирана в ООН заявил о возможных переговорах в Пакистане после снятия блокады США

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

Представитель Ирана в ООН заявил о готовности к встрече в Исламабаде после разблокировки портов. Трамп продолжает морскую блокаду до заключения соглашения.

Посланник Ирана в ООН заявил, что новый раунд переговоров с США может состояться в Исламабаде после прекращения морской блокады иранских портов. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран рассчитывает на возобновление переговорного процесса после изменения позиции Вашингтона.

Как только Вашингтон прекратит морскую блокаду, я думаю, что следующий раунд переговоров состоится в Исламабаде

– сказал Иравани журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп сообщил о продлении режима прекращения огня с Ираном. В то же время он подчеркнул, что США и в дальнейшем будут блокировать иранские порты, пока не будет достигнуто окончательное соглашение.

Таким образом, дальнейшие переговоры остаются зависимыми от решения о снятии блокады, которая сейчас является ключевым препятствием для дипломатического процесса.

Трамп заявил об отсрочке наступления на Иран и продлении прекращения огня

Степан Гафтко

