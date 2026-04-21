Легализация оружия после теракта в Киеве: когда в Украине может появиться право на самозащиту и готовы ли к этому в парламенте

Трагедия 18 апреля в Киеве, где в результате стрельбы погибли семь человек, вновь поставила на повестку дня вопрос права украинцев на гражданское огнестрельное оружие. Пока продолжается расследование обстоятельств, в обществе активизировались споры: способна ли легализация оружия повысить безопасность, или наоборот – приведет к новым рискам, пишет УНН.

В минувшую субботу, 18 апреля, Украину всколыхнула ужасная новость. В Киеве вооруженный мужчина открыл огонь по людям, в результате чего погибли шесть человек и еще один скончался через несколько дней в больнице.

Стрелок был ликвидирован во время задержания в столичном супермаркете, где он забаррикадировался и удерживал заложников. По версии полиции, террористический акт в Киеве 18 апреля начался из-за бытового конфликта.

По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, конфликт между соседями перерос в стрельбу. Мужчина сначала применил травматическое оружие, а затем вернулся с огнестрельным оружием и поджег свою квартиру.

Правоохранители выехали на вызов из-за бытовой ссоры, но уже по дороге получили информацию, что на месте есть стрелок. Когда полицейские подошли к ребенку и собирались вернуться к авто за аптечкой, раздались выстрелы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщал, что мужчина, устроивший стрельбу, имел зарегистрированный карабин - он оформил разрешение еще в декабре 2025 года.

Кроме того, в сеть попало видео, на котором двое полицейских покидают место стрельбы в Киеве, не предприняв мер для нейтрализации нападавшего.

На этом фоне в украинском обществе вновь начались дискуссии о легализации оружия для самообороны. Некоторые утверждают, что если бы украинцы имели при себе оружие, то удалось бы избежать жертв. Другие же наоборот подчеркивают, что если бы прохожие начали отстреливаться от стрелка, то жертв было бы гораздо больше.

Вопрос права на гражданское огнестрельное оружие возник в украинском обществе уже давно. Верховная Рада несколько раз пыталась легализовать право украинцев на самозащиту, но до сих пор это не удалось.

Еще в 2021 году группа народных депутатов во главе с экс-министром МВД Денисом Монастырским, который на тот момент возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, зарегистрировали два законопроекта №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" и №5709 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины для реализации положений закона Украины "О праве на гражданское огнестрельное оружие".

Оба документа были приняты в первом чтении еще накануне полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, и с тех пор документы "зависли" в парламенте.

Законопроект №5708

Документ "регулирует общественные отношения, возникающие при гражданском обороте огнестрельного оружия, его частей, боеприпасов к огнестрельному оружию и их компонентов, конструктивно схожих с оружием изделий, определяет правовой режим собственности на огнестрельное оружие, его части, боеприпасы к огнестрельному оружию и их компоненты, конструктивно схожие с оружием изделия, устанавливает основные права и обязанности физических и юридических лиц в процессе обращения с ними, а также регулирует другие общественные отношения, непосредственно с этим связанные, в том числе в соответствии с международными обязательствами Украины".

Согласно законопроекту, право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине.

Проект закона определяет категории огнестрельного оружия, гражданский оборот которого допускается с ограничениями:

А – автоматическое огнестрельное оружие. Оружием категории А смогут владеть юридические лица, имеющие лицензию на деятельность тиров и стрельбищ, производство гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, но в количестве не более пяти единиц одной модели. Граждане (физические лица) не смогут приобрести в собственность оружие этой категории;

В – гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое). Право на получение оружия категории В имеют лица, достигшие 25-летнего возраста, прошедшие курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения;

Право на получение оружия категории В имеют лица, достигшие 25-летнего возраста, прошедшие курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения; С – короткоствольное (короткое) огнестрельное оружие, кроме гладкоствольного короткоствольного (травматического) оружия;

D – длинноствольное (длинное) огнестрельное гладкоствольное оружие. Оружием такой категории могут владеть лица, достигшие 21-летнего возраста, прошедшие курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения;

Оружием такой категории могут владеть лица, достигшие 21-летнего возраста, прошедшие курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения; Е – длинноствольное (длинное) огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие. Право на получение такого оружия имеют лица, достигшие 25-летнего возраста, прошедшие курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения, соответствующие требованиям, определенным частями первой и второй настоящей статьи, и в отношении которых отсутствуют сведения о совершении ими нарушения порядка хранения, ношения или транспортировки огнестрельного оружия, боеприпасов к нему два или более раз в течение последних трех лет.

І – холощенное, нейтрализованное, старинное огнестрельное оружие. Право на получение такого оружия имеют лица, достигшие 18-летнего возраста

Предполагается, что право на получение оружия категории С имеют:

лица, достигшие 30-летнего возраста, в законной собственности которых более пяти лет подряд находится огнестрельное оружие категории B, D или E, и в отношении которых отсутствуют сведения о совершении ими нарушения порядка хранения, ношения или транспортировки огнестрельного оружия, боеприпасов к нему два или более раз в течение последних трех лет;

лица, достигшие 18-летнего возраста и не менее двух раз в год участвовавшие во всеукраинских или международных спортивных соревнованиях и имеющие спортивное звание не ниже мастера спорта по определенным видам спорта.

Планируется установить, что физические лица могут быть награждены знаком отличия "Именное огнестрельное оружие" и ведомственным поощрительным знаком отличия "Огнестрельное оружие", а также огнестрельным оружием любой категории, кроме категории А.

Для учета оружия в Украине планируется создать Единый государственный реестр оружия, который является функциональной подсистемой единой информационной системы Министерства внутренних дел Украины.

Учет огнестрельного оружия состоит из комплекса мероприятий, которые заключаются в:

внесении сведений в Реестр, их накоплении, обобщении, хранении и передаче (предоставлении) информации об огнестрельном оружии, его владельцах, местах хранения огнестрельного оружия, документах на оружие и его пользователях;

проведении проверки документов, являющихся основанием для получения удостоверения владельца оружия и каждой категории огнестрельного оружия;

проведении проверки сведений об отсутствии каких-либо обременений по данным Государственного реестра обременений движимого имущества;

проведении сверки, исследовании маркировки огнестрельного оружия и осмотре (при необходимости) технического состояния оружия;

внесении информации о привлечении владельцев огнестрельного оружия к административной ответственности за нарушение порядка хранения, ношения или транспортировки огнестрельного оружия, боеприпасов к нему.

Регистрировать оружие смогут субъекты хозяйственной деятельности торговли огнестрельным оружием; нотариусы; подразделения Нацполиции; МВД, судебно-экспертные учреждения, относящиеся к сфере управления МВД.

Реестр состоит из общего и специального учетов. Общий учет содержит информацию об огнестрельном оружии, боеприпасах к нему, основных частях оружия, имеющих идентификационные номера, другие предметы, материалы и вещества.

Специальный учет содержит информацию с ограниченным доступом об огнестрельном оружии, находящемся в специальном обороте.

Информация в Реестре хранится в течение 30 лет после ее уничтожения/утилизации, а сведения о ее владельцах - 15 лет.

Кто может владеть оружием

Согласно проекту закона, огнестрельное оружие может принадлежать на праве собственности только тем физическим и юридическим лицам, которые обладают действующим удостоверением владельца оружия с полученной соответствующей категорией оружия. Удостоверение владельца оружия, выданное лицу впервые, действительно в течение двух лет со дня его выдачи, а каждое последующее (продленное) – в течение пяти лет. В нем указываются информация о физическом или юридическом лице, которому предоставлено право на огнестрельное оружие, а также категория оружия, которую такое лицо получило.

Однако, для получения такого удостоверения нужно будет заплатить средства, в размере определенном Кабмином.

Удостоверение владельца оружия не может быть предоставлено лицу при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

наличие медицинских противопоказаний к обращению с оружием - перечень болезней будет устанавливаться МВД;

наличие у лица непогашенной или неснятой судимости;

если право на владение оружием прекращено судом.

Кроме того, оружием не смогут владеть лица, которые привлекались к ответственности в течение года за

незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку, пересылку наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах;

оставление места ДТП;

за управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами;

управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

нарушение правил обращения с оружием, а также веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих;

мелкое хулиганство;

совершение домашнего насилия;

изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты;

буллинг;

азартные игры, гадание в общественных местах;

незаконное использование наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Государственному бюро расследований, Национальному антикоррупционному бюро Украины, Службе безопасности Украины;

злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего;

публичные призывы к невыполнению требований полицейского или должностного лица Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины

нарушение правил административного надзора

нарушение правил хранения, ношения или перевозки наградного, огнестрельного, холодного или пневматического оружия и боеприпасов.

Для получения удостоверения владельца оружия необходимо подать:

заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел Украины;

копию паспорта гражданина Украины и выписку из Единого демографического реестра о регистрации места жительства (при наличии паспорта с бесконтактным электронным носителем (ID-карты) или вида на постоянное жительство);

идентификационный код;

копию медицинской справки (заключения) об отсутствии медицинских противопоказаний для получения удостоверения владельца оружия;

копию документа, подтверждающего оплату услуг по выдаче документа на оружие с необходимыми реквизитами, идентифицирующими плательщика, получателя и имеющими отметку банка или код проведенной операции.

Лица, намеревающиеся впервые получить удостоверение владельца оружия, должны пройти курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения, однако от обязанности прохождения курсов освобождаются военнослужащие, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов, спортсмены, иностранцы и лица без гражданства, не имеющие вида на постоянное жительство в Украине и обязанные вывезти приобретенное огнестрельное оружие за пределы территории Украины.

Также запрещается оставлять в залог оружие или боеприпасы к нему и указывать более одного лица в качестве владельца в свидетельстве о регистрации.

Ношение и транспортировка огнестрельного оружия и боеприпасов к нему

В документе отмечается, что ношение огнестрельного оружия в Украине запрещается, однако владельцы огнестрельного оружия категорий С, D, E могут носить оружие только: в пределах места хранения оружия; во время охоты в пределах охотничьих угодий; во время занятий по стрельбе; во время участия в спортивных мероприятиях в пределах стрелковых тиров, стрельбищ или стендов.

Владельцы огнестрельного оружия категории B имеют право носить оружие в любых местах, кроме зон, свободных от оружия.

Законопроект №5709

Указанный законопроект определяет ответственность за использование оружия, а также случаи, в которых оно может применяться. Отметим, что в первом чтении предполагалось, что не является уголовным правонарушением и исключает уголовную ответственность применение лицом любого оружия или любых других средств или предметов в случаях:

при защите от нападения вооруженного лица или группы лиц;

при защите от проникновения на частную территорию;

при защите от насильственных действий сексуального характера в любых формах;

при защите от лица, обнаруженного на месте преступления во время совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, которое с применением силы или с угрозой ее применения пытается скрыться с места преступления;

при защите от нападения животных, непосредственно угрожающих жизни или здоровью людей, или для немедленного предотвращения реальной угрозы такого нападения.

Однако во втором чтении указанные нормы были исключены. Нардепы предлагают дополнить статью 36 Уголовного кодекса Украины, согласно которой "не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в квартиру, жилой дом, иное жилое помещение, усадьбу".

Что говорят в Раде

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцык в комментарии УНН отметила: "Возможно, после последних событий МВД, ОГП или другие заинтересованные органы предложат собственные тезисы для внесения поправок, как от комитета".

Заседание комитета планируется на следующую (пленарную) неделю. Поэтому будем видеть. Но, я не думаю, что принятие этого закона будет быстрым. Скорее, это выглядит как громоотвод от позорной ситуации, в которой оказалась полиция - сказала Яцык.

Владимир Арешонков, член правоохранительного комитета в комментарии УНН добавил, что ориентировочно 27 апреля будет проведено заседание комитета.

Там может быть принято решение, как мы движемся по этим законопроектам. На этой неделе консультации на уровне членов комитета и заинтересованных лиц - сообщил Арешонков.

Один из авторов закона нардеп Игорь Фрис написал в Facebook: "Закон о гражданском огнестрельном оружии наконец-то будет реанимирован с правом граждан на короткоствольное огнестрельное оружие. Вскоре будем обсуждать финальный драфт закона".

Ключевой вопрос по оружию самозащиты с правом ношения, или нет. Можете бросать в меня камнями. Но я за право ношения исключительно после 2 лет после оформления права на короткоствольное оружие. Хотя, если честно, то и это все можем обсуждать. Ключевой законопроект 5709. Это об изменениях в ответственность за использование оружия. Его комитет почти уничтожил. И его как раз надо восстанавливать в редакции, которая обеспечит право на оружие - написал Фрис.

Критика законопроектов

Еще в 2022 году Украинская ассоциация владельцев оружия выступила с критикой законопроекта №5708. В ассоциации указывали, что документ имеет целью легализовать старую разрешительную систему МВД, создать уголовную ответственность за ношение собственного зарегистрированного оружия, предусмотреть право на конфискацию за любое административное правонарушение, а также в УАВО указывали, что законопроект запрещает оружие самозащиты.

Председатель УАВО Георгий Учайкин в комментарии УНН отметил, что Верховная Рада приняла законопроект №5708 в 2022 году, который уже на тот момент был не актуален для Украины.

Он был полностью неприемлемым. Законопроект об оружии должен решать серьезные ключевые моменты. Он должен опираться на Конституцию Украины, он должен гарантировать гражданам возможность защищать свою жизнь. Соответственно Конституция говорит, что оборот любых вещей, требующих дополнительной регуляции, должен регулироваться исключительно законом и под это типа должны попасть пистолеты. Далее у нас есть право на защиту своей жизни. Урегулировать оборот и реализовать право граждан на защиту собственной жизни. Все же понятно? Но о чем мы говорим, если этот законопроект не дает возможности реализовать гражданам права защищать свою жизнь - говорит Учайкин.

Он отмечает, что документ содержит непонятные нормы, например, что граждане могут приобрести себе некоторое оружие с 30 лет с предыдущим 5-летним стажем владения другим оружием только для хранения дома.

Он (проект закона - ред.) не просто не актуален, его нужно выбросить в шредер, перемолоть и забыть - добавляет Учайкин.

По его словам, необходимо ориентироваться на то, что закон об оружии должен урегулировать право граждан на защиту, "однако все равно есть другая сторона медали".

Адекватный закон об оружии должен лежать в фундаменте концепции территориальной обороны. Например, когда начались боевые действия вблизи Киева, люди пошли сначала с собственным оружием. Это потом они получили штатные автоматы. Если бы был адекватный закон об оружии, а на нем был фундамент закона о территориальной обороне, то тогда мы могли бы частично задействовать швейцарскую, израильскую или эстонскую модели. При увольнении из армии Израиля граждане уходят со службы с автоматами. В швейцарской армии они все в резерве хранят оружие дома - добавляет эксперт.

Отвечая на вопрос, сможет ли легализация оружия привести к трагическим последствиям, он подчеркивает: "Очень сильно могут расстроиться те, кто имеет монополию на предоставление вооруженных охранных услуг".

Очень сильно расстроятся преступники, которые будут понимать, что любая девушка может иметь с собой пистолет, и ее правильно научили и она может просто за себя постоять, и не удастся ее ограбить, или изнасиловать - отмечает Учайкин.

