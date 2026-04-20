Эксклюзив
14:18 • 3190 просмотра
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
Эксклюзив
14:04 • 7688 просмотра
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
Эксклюзив
12:50 • 9156 просмотра
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
11:58 • 12819 просмотра
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
11:08 • 14695 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
10:10 • 14750 просмотра
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
Эксклюзив
20 апреля, 08:39 • 30116 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
20 апреля, 07:59 • 18718 просмотра
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
Эксклюзив
19 апреля, 16:06 • 32854 просмотра
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
19 апреля, 14:52 • 47954 просмотра
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Популярные новости
Папа Лев призвал к диалогу для прекращения войн в Украине и на Ближнем Востоке20 апреля, 05:34 • 10800 просмотра
Украина отреагировала на запрет Фицо пролета в москву - в МИД призвали последовать примеру20 апреля, 09:33 • 12500 просмотра
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto10:35 • 24071 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость10:58 • 24914 просмотра
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами13:25 • 10326 просмотра
публикации
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами13:25 • 10562 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость10:58 • 25239 просмотра
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto10:35 • 24321 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
Эксклюзив
20 апреля, 08:39 • 30116 просмотра
Влияние недосыпания на вес и гормоны - почему возникает желание переедать
Эксклюзив
19 апреля, 13:12 • 65037 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Бызов
Джей Ди Вэнс
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Село
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость10:58 • 25239 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 47600 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 40949 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 46758 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 69615 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Фильм
Хранитель

Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту

Киев • УНН

 • 3174 просмотра

Эксперты обсудили право граждан на самозащиту и необходимость жесткого контроля владельцев оружия. На руках у украинцев уже есть два миллиона стволов.

После теракта в Киеве 18 апреля в Украине с новой силой вспыхнула давняя дискуссия о легализации короткоствольного огнестрельного оружия для гражданского населения. Сторонники говорят о праве граждан на самозащиту, противники – о рисках роста насилия, бытовых конфликтов и угрозе использования оружия пророссийскими элементами. УНН пообщались с военно-политическим обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко и военным экспертом Алексеем Гетьманом о том, нужна ли Украине легализация оружия, какие риски это несет и есть ли мировой опыт, на который можно ориентироваться.

Дискуссия не нова, но война изменила ее содержание

Вопрос более свободного доступа гражданских к оружию обсуждается в Украине много лет. Еще до полномасштабной войны периодически появлялись законопроекты о гражданском оружии, однако окончательного политического решения так и не было принято.

После 2022 года тема приобрела новое измерение – миллионы украинцев увидели войну вблизи, часть населения участвовала в самообороне городов, а на руках оказалось большое количество нелегального оружия. Именно поэтому нынешняя дискуссия идет уже не только о праве, но и о безопасности государства.

Законопослушный человек имеет право на защиту

- аргумент сторонников.

Алексей Гетьман считает, что легализация гражданского оружия в Украине нужна, если речь идет о психически здоровых и законопослушных гражданах. По его мнению, государство должно дать людям возможность защищать себя и свои семьи.

Я уверен, что легализация нужна. Человек, который является психически здоровым и законопослушным, имеет право на личную защиту. Когда говорят, что все начнут стрелять друг в друга – это эмоции, а не анализ. Нужно смотреть на факты

- сказал эксперт.

По его словам, в Украине и без того находится значительное количество незарегистрированного оружия.

По более-менее верифицированным оценкам, на руках у населения может быть около двух миллионов незарегистрированных стволов. То есть оружие уже есть. Вопрос лишь в том, будет ли оно в тени, или государство его поставит на учет, проведет экспертизы, отстрел, определит владельца и правила использования

- отметил Гетьман.

Он добавляет, что нынешняя модель создает парадокс: преступники оружие имеют, а законопослушные граждане – нет.

У бандитов и криминалитета оружие есть. У людей, которые живут по закону, права на ношение нет. Так возникает простой вопрос – кого фактически защищает такая система?

- подчеркнул он.

Легализация нужна, но контроль должен быть жестким

- позиция Коваленко.

Александр Коваленко подходит к теме значительно осторожнее. Он признает, что право на оружие в условиях войны имеет смысл, однако предостерегает – без сверхжесткой системы проверок это может стать серьезной внутренней угрозой.

Речь не может идти просто о справке от врача, оплате сбора и разрешении на покупку пистолета. Это должна быть комплексная проверка человека – психологическая, биографическая, контрразведывательная. Надо понимать, кто этот человек, какие у него взгляды, не поддерживает ли он врага, что говорит о войне, не представляет ли угрозу для общества

- заявил Коваленко.

Эксперт обращает внимание, что в Украине до сих пор есть латентно пророссийская среда, которая в критический момент может активизироваться.

У нас остается определенная прослойка людей со скрытыми пророссийскими настроениями. Если такая категория получит легальное оружие, то в день Х они могут использовать его не для самозащиты, а против украинского государства. Это надо учитывать абсолютно трезво

- считает он.

По его мнению, именно события в Киеве показали – вопрос не только в наличии оружия, но и в том, кому оно попадает в руки.

Эта ситуация демонстрирует, что легализация возможна только при условии максимально серьезного отбора. Потому что если система будет коррумпированной – справки будут покупать, разрешения будут продавать, а оружие будет оказываться у опасных людей

- сказал Коваленко.

Приводит ли легализация к росту преступности

Один из главных аргументов противников легализации – страх резкого увеличения стрельбы, убийств и конфликтов. Однако международный опыт гораздо сложнее и не дает однозначного ответа.

В США право на оружие является одним из самых широких в мире, однако страна имеет разный уровень преступности в зависимости от штата. Во многих штатах с высокой культурой владения оружием насильственная преступность ниже, чем в мегаполисах с более жесткими ограничениями. В то же время именно США часто критикуют из-за массовых расстрелов.

В Швейцарии гражданское владение оружием распространено исторически, но уровень уличной преступности низкий. Это объясняют высокой дисциплиной общества, строгим контролем и высоким доверием к институтам.

В Чехии разрешено гражданское ношение короткоствольного оружия после сложной процедуры получения лицензии. Страна имеет один из самых низких уровней преступности в Европе.

В то же время в Латинской Америке наличие большого количества оружия часто сочетается с высокой преступностью – но там проблему создает не сам факт легализации, а слабость государственных институтов, коррупция и деятельность наркокартелей. То есть оружие само по себе не определяет уровень преступности. Ключевое значение имеют качество государства, судебная система, полиция и культура ответственности.

Что может сработать в Украине

Эксперты сходятся в одном – если Украина и пойдет по пути легализации, это не должна быть "свободная продажа оружия", а многоуровневая модель допуска.

Речь идет об обязательной психиатрической и медицинской проверке, проверке судимостей и связей с криминалом, обучении пользованию оружием, экзаменах и регулярном подтверждении навыков, контроле хранения, жестком наказании за нарушение правил, проверке на предмет антигосударственной деятельности в условиях войны.

Война меняет аргументы обеих сторон

До 2022 года дискуссия шла преимущественно вокруг бытовой безопасности. Теперь к ней добавился фактор войны – риск диверсий, внутренней дестабилизации, террористических атак, но и одновременно потребность граждан в самозащите во время чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому после трагедии в Киеве тема снова вернулась в публичное пространство.

Поэтому легализация оружия в Украине остается одной из самых сложных общественных тем. Часть экспертов считает ее необходимой для права на самозащиту. Другие соглашаются только при условии сверхжесткого контроля, чтобы оружие не оказалось в руках преступников, радикалов или агентуры врага.

После теракта в Киеве дискуссия только усилится. Но главный вопрос остается неизменным – способно ли государство создать честную, некоррумпированную и безопасную систему контроля за гражданским оружием.

Зеленский анонсировал кадровые чистки в МВД после теракта в Киеве 18 апреля19.04.26, 20:33 • 11116 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Швейцария
Чешская Республика
Соединённые Штаты
Украина
Киев