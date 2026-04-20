Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту

После теракта в Киеве 18 апреля в Украине с новой силой вспыхнула давняя дискуссия о легализации короткоствольного огнестрельного оружия для гражданского населения. Сторонники говорят о праве граждан на самозащиту, противники – о рисках роста насилия, бытовых конфликтов и угрозе использования оружия пророссийскими элементами. УНН пообщались с военно-политическим обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко и военным экспертом Алексеем Гетьманом о том, нужна ли Украине легализация оружия, какие риски это несет и есть ли мировой опыт, на который можно ориентироваться.

Дискуссия не нова, но война изменила ее содержание

Вопрос более свободного доступа гражданских к оружию обсуждается в Украине много лет. Еще до полномасштабной войны периодически появлялись законопроекты о гражданском оружии, однако окончательного политического решения так и не было принято.

После 2022 года тема приобрела новое измерение – миллионы украинцев увидели войну вблизи, часть населения участвовала в самообороне городов, а на руках оказалось большое количество нелегального оружия. Именно поэтому нынешняя дискуссия идет уже не только о праве, но и о безопасности государства.

Законопослушный человек имеет право на защиту - аргумент сторонников.

Алексей Гетьман считает, что легализация гражданского оружия в Украине нужна, если речь идет о психически здоровых и законопослушных гражданах. По его мнению, государство должно дать людям возможность защищать себя и свои семьи.

Я уверен, что легализация нужна. Человек, который является психически здоровым и законопослушным, имеет право на личную защиту. Когда говорят, что все начнут стрелять друг в друга – это эмоции, а не анализ. Нужно смотреть на факты - сказал эксперт.

По его словам, в Украине и без того находится значительное количество незарегистрированного оружия.

По более-менее верифицированным оценкам, на руках у населения может быть около двух миллионов незарегистрированных стволов. То есть оружие уже есть. Вопрос лишь в том, будет ли оно в тени, или государство его поставит на учет, проведет экспертизы, отстрел, определит владельца и правила использования - отметил Гетьман.

Он добавляет, что нынешняя модель создает парадокс: преступники оружие имеют, а законопослушные граждане – нет.

У бандитов и криминалитета оружие есть. У людей, которые живут по закону, права на ношение нет. Так возникает простой вопрос – кого фактически защищает такая система? - подчеркнул он.

Легализация нужна, но контроль должен быть жестким - позиция Коваленко.

Александр Коваленко подходит к теме значительно осторожнее. Он признает, что право на оружие в условиях войны имеет смысл, однако предостерегает – без сверхжесткой системы проверок это может стать серьезной внутренней угрозой.

Речь не может идти просто о справке от врача, оплате сбора и разрешении на покупку пистолета. Это должна быть комплексная проверка человека – психологическая, биографическая, контрразведывательная. Надо понимать, кто этот человек, какие у него взгляды, не поддерживает ли он врага, что говорит о войне, не представляет ли угрозу для общества - заявил Коваленко.

Эксперт обращает внимание, что в Украине до сих пор есть латентно пророссийская среда, которая в критический момент может активизироваться.

У нас остается определенная прослойка людей со скрытыми пророссийскими настроениями. Если такая категория получит легальное оружие, то в день Х они могут использовать его не для самозащиты, а против украинского государства. Это надо учитывать абсолютно трезво - считает он.

По его мнению, именно события в Киеве показали – вопрос не только в наличии оружия, но и в том, кому оно попадает в руки.

Эта ситуация демонстрирует, что легализация возможна только при условии максимально серьезного отбора. Потому что если система будет коррумпированной – справки будут покупать, разрешения будут продавать, а оружие будет оказываться у опасных людей - сказал Коваленко.

Приводит ли легализация к росту преступности

Один из главных аргументов противников легализации – страх резкого увеличения стрельбы, убийств и конфликтов. Однако международный опыт гораздо сложнее и не дает однозначного ответа.

В США право на оружие является одним из самых широких в мире, однако страна имеет разный уровень преступности в зависимости от штата. Во многих штатах с высокой культурой владения оружием насильственная преступность ниже, чем в мегаполисах с более жесткими ограничениями. В то же время именно США часто критикуют из-за массовых расстрелов.

В Швейцарии гражданское владение оружием распространено исторически, но уровень уличной преступности низкий. Это объясняют высокой дисциплиной общества, строгим контролем и высоким доверием к институтам.

В Чехии разрешено гражданское ношение короткоствольного оружия после сложной процедуры получения лицензии. Страна имеет один из самых низких уровней преступности в Европе.

В то же время в Латинской Америке наличие большого количества оружия часто сочетается с высокой преступностью – но там проблему создает не сам факт легализации, а слабость государственных институтов, коррупция и деятельность наркокартелей. То есть оружие само по себе не определяет уровень преступности. Ключевое значение имеют качество государства, судебная система, полиция и культура ответственности.

Что может сработать в Украине

Эксперты сходятся в одном – если Украина и пойдет по пути легализации, это не должна быть "свободная продажа оружия", а многоуровневая модель допуска.

Речь идет об обязательной психиатрической и медицинской проверке, проверке судимостей и связей с криминалом, обучении пользованию оружием, экзаменах и регулярном подтверждении навыков, контроле хранения, жестком наказании за нарушение правил, проверке на предмет антигосударственной деятельности в условиях войны.

Война меняет аргументы обеих сторон

До 2022 года дискуссия шла преимущественно вокруг бытовой безопасности. Теперь к ней добавился фактор войны – риск диверсий, внутренней дестабилизации, террористических атак, но и одновременно потребность граждан в самозащите во время чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому после трагедии в Киеве тема снова вернулась в публичное пространство.

Поэтому легализация оружия в Украине остается одной из самых сложных общественных тем. Часть экспертов считает ее необходимой для права на самозащиту. Другие соглашаются только при условии сверхжесткого контроля, чтобы оружие не оказалось в руках преступников, радикалов или агентуры врага.

После теракта в Киеве дискуссия только усилится. Но главный вопрос остается неизменным – способно ли государство создать честную, некоррумпированную и безопасную систему контроля за гражданским оружием.

