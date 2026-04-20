Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
Эксперты обсудили право граждан на самозащиту и необходимость жесткого контроля владельцев оружия. На руках у украинцев уже есть два миллиона стволов.
После теракта в Киеве 18 апреля в Украине с новой силой вспыхнула давняя дискуссия о легализации короткоствольного огнестрельного оружия для гражданского населения. Сторонники говорят о праве граждан на самозащиту, противники – о рисках роста насилия, бытовых конфликтов и угрозе использования оружия пророссийскими элементами. УНН пообщались с военно-политическим обозревателем группы "Информационное сопротивление" Александром Коваленко и военным экспертом Алексеем Гетьманом о том, нужна ли Украине легализация оружия, какие риски это несет и есть ли мировой опыт, на который можно ориентироваться.
Дискуссия не нова, но война изменила ее содержание
Вопрос более свободного доступа гражданских к оружию обсуждается в Украине много лет. Еще до полномасштабной войны периодически появлялись законопроекты о гражданском оружии, однако окончательного политического решения так и не было принято.
После 2022 года тема приобрела новое измерение – миллионы украинцев увидели войну вблизи, часть населения участвовала в самообороне городов, а на руках оказалось большое количество нелегального оружия. Именно поэтому нынешняя дискуссия идет уже не только о праве, но и о безопасности государства.
Законопослушный человек имеет право на защиту
Алексей Гетьман считает, что легализация гражданского оружия в Украине нужна, если речь идет о психически здоровых и законопослушных гражданах. По его мнению, государство должно дать людям возможность защищать себя и свои семьи.
Я уверен, что легализация нужна. Человек, который является психически здоровым и законопослушным, имеет право на личную защиту. Когда говорят, что все начнут стрелять друг в друга – это эмоции, а не анализ. Нужно смотреть на факты
По его словам, в Украине и без того находится значительное количество незарегистрированного оружия.
По более-менее верифицированным оценкам, на руках у населения может быть около двух миллионов незарегистрированных стволов. То есть оружие уже есть. Вопрос лишь в том, будет ли оно в тени, или государство его поставит на учет, проведет экспертизы, отстрел, определит владельца и правила использования
Он добавляет, что нынешняя модель создает парадокс: преступники оружие имеют, а законопослушные граждане – нет.
У бандитов и криминалитета оружие есть. У людей, которые живут по закону, права на ношение нет. Так возникает простой вопрос – кого фактически защищает такая система?
Легализация нужна, но контроль должен быть жестким
Александр Коваленко подходит к теме значительно осторожнее. Он признает, что право на оружие в условиях войны имеет смысл, однако предостерегает – без сверхжесткой системы проверок это может стать серьезной внутренней угрозой.
Речь не может идти просто о справке от врача, оплате сбора и разрешении на покупку пистолета. Это должна быть комплексная проверка человека – психологическая, биографическая, контрразведывательная. Надо понимать, кто этот человек, какие у него взгляды, не поддерживает ли он врага, что говорит о войне, не представляет ли угрозу для общества
Эксперт обращает внимание, что в Украине до сих пор есть латентно пророссийская среда, которая в критический момент может активизироваться.
У нас остается определенная прослойка людей со скрытыми пророссийскими настроениями. Если такая категория получит легальное оружие, то в день Х они могут использовать его не для самозащиты, а против украинского государства. Это надо учитывать абсолютно трезво
По его мнению, именно события в Киеве показали – вопрос не только в наличии оружия, но и в том, кому оно попадает в руки.
Эта ситуация демонстрирует, что легализация возможна только при условии максимально серьезного отбора. Потому что если система будет коррумпированной – справки будут покупать, разрешения будут продавать, а оружие будет оказываться у опасных людей
Приводит ли легализация к росту преступности
Один из главных аргументов противников легализации – страх резкого увеличения стрельбы, убийств и конфликтов. Однако международный опыт гораздо сложнее и не дает однозначного ответа.
В США право на оружие является одним из самых широких в мире, однако страна имеет разный уровень преступности в зависимости от штата. Во многих штатах с высокой культурой владения оружием насильственная преступность ниже, чем в мегаполисах с более жесткими ограничениями. В то же время именно США часто критикуют из-за массовых расстрелов.
В Швейцарии гражданское владение оружием распространено исторически, но уровень уличной преступности низкий. Это объясняют высокой дисциплиной общества, строгим контролем и высоким доверием к институтам.
В Чехии разрешено гражданское ношение короткоствольного оружия после сложной процедуры получения лицензии. Страна имеет один из самых низких уровней преступности в Европе.
В то же время в Латинской Америке наличие большого количества оружия часто сочетается с высокой преступностью – но там проблему создает не сам факт легализации, а слабость государственных институтов, коррупция и деятельность наркокартелей. То есть оружие само по себе не определяет уровень преступности. Ключевое значение имеют качество государства, судебная система, полиция и культура ответственности.
Что может сработать в Украине
Эксперты сходятся в одном – если Украина и пойдет по пути легализации, это не должна быть "свободная продажа оружия", а многоуровневая модель допуска.
Речь идет об обязательной психиатрической и медицинской проверке, проверке судимостей и связей с криминалом, обучении пользованию оружием, экзаменах и регулярном подтверждении навыков, контроле хранения, жестком наказании за нарушение правил, проверке на предмет антигосударственной деятельности в условиях войны.
Война меняет аргументы обеих сторон
До 2022 года дискуссия шла преимущественно вокруг бытовой безопасности. Теперь к ней добавился фактор войны – риск диверсий, внутренней дестабилизации, террористических атак, но и одновременно потребность граждан в самозащите во время чрезвычайных ситуаций. Именно поэтому после трагедии в Киеве тема снова вернулась в публичное пространство.
Поэтому легализация оружия в Украине остается одной из самых сложных общественных тем. Часть экспертов считает ее необходимой для права на самозащиту. Другие соглашаются только при условии сверхжесткого контроля, чтобы оружие не оказалось в руках преступников, радикалов или агентуры врага.
После теракта в Киеве дискуссия только усилится. Но главный вопрос остается неизменным – способно ли государство создать честную, некоррумпированную и безопасную систему контроля за гражданским оружием.
