Зеленский анонсировал кадровые чистки в МВД после теракта в Киеве 18 апреля

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Президент заслушал доклад Клименко по поводу стрельбы в Голосеевском районе. МВД готовит увольнения из-за бездействия патрульных во время теракта.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко относительно расследования всех обстоятельств нападения в Киеве на людей и бездействия патрульных полицейских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на обращение главы государства 19 апреля.

Детали

Как отметил Зеленский, расследование по нападению и проверку всех фактов относительно убийцы, его состояния, получения им оружия ведут вместе Служба безопасности Украины и Национальная полиция Украины.

В то же время министр внутренних дел Игорь Клименко сделает кадровые выводы по всей вертикали ведомства.

Сейчас в больницах находятся восемь человек, которые были ранены. Один человек - в крайне тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая помощь. Надо пересмотреть и протоколы реагирования на такие ситуации, а также отбора и обучения патрульных

- заявил Владимир Зеленский.

Контекст

18 апреля в Голосеевском районе столицы неизвестный открыл огонь по людям, есть погибший и раненые. Впоследствии правоохранители сообщили, что во время спецоперации злоумышленник был убит.

Ликвидированным террористом является дмитрий васильченков 1968 года рождения, уроженец россии. Он служил в ВСУ до 2004 года в Донецкой области, а затем вернулся на службу в 2022 году.

Дополнительно

Верховная Рада Украины вызвала начальника Департамента патрульной полиции Евгения Жукова на пленарное заседание для предоставления отчета относительно действий подчиненных во время резонансных событий 18 апреля 2026 года в Киеве.

В то же время глава МВД Украины Игорь Клименко прокомментировал действия правоохранителей во время теракта в Киеве и заявил о служебном расследовании и возможных кадровых решениях.

Также начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что террористический акт в Киеве 18 апреля начался из-за бытового конфликта.

Напомним

Начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков подал в отставку с должности после теракта в Киеве 18 апреля.

