Необходимо обучение и четкая классификация - глава МВД поддержал закон о гражданском оружии
Киев • УНН
Игорь Клименко поддерживает принятие закона о гражданском оружии и его классификацию. Граждане должны проходить обучение для получения права на владение.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что поддерживает принятие закона о гражданском оружии и считает необходимым четко урегулировать его оборот. Об этом он сказал во время встречи с журналистами, передает УНН.
Детали
По словам министра, в Украине нужно определить категории оружия и установить прозрачные правила доступа к нему для граждан.
"Я хочу закон о гражданском оружии. Виды оружия, карабины, то есть охотничье это оружие, гладкоствольное, нарезное – это все надо классифицировать. И человек должен пройти курс обучения, в частности по безопасному обращению с этим оружием", – заявил Клименко.
Он подчеркнул, что право на владение оружием должно сопровождаться ответственностью и подготовкой владельца.
