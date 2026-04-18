В СНБО призвали легализовать оружие после теракта в Киеве
Киев • УНН
Андрей Коваленко поддержал легализацию короткоствольного оружия для самозащиты гражданских. Заявление сделано после теракта в Киеве с шестью погибшими.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко выступил за легализацию огнестрельного оружия в Украине. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам Коваленко, "гражданские должны иметь оружие для самозащиты".
Легализация короткоствола давно необходима. Это мое личное мнение
Он прокомментировал сегодняшний теракт в Киеве, в результате которого погибли шесть человек.
Нам нужно быть более бдительными. Каждая такая ужасная ситуация, как с терактом сегодня - это урок для всех. Мы сможем с этим справиться, и улучшить нашу безопасность
Он также отметил эффективную работу правоохранителей.
Полиция, КОРД сегодня проделали очень качественную работу. Вы даже не представляете, насколько в сложных условиях они работали и предотвратили большее количество жертв", - отметил Коваленко.
Напомним
18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл огонь по людям. Сейчас известно о шести погибших.
