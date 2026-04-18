В СНБО призвали легализовать оружие после теракта в Киеве

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко выступил за легализацию огнестрельного оружия в Украине. Об этом сообщает УНН.

По словам Коваленко, "гражданские должны иметь оружие для самозащиты".

Он прокомментировал сегодняшний теракт в Киеве, в результате которого погибли шесть человек.

Нам нужно быть более бдительными. Каждая такая ужасная ситуация, как с терактом сегодня - это урок для всех. Мы сможем с этим справиться, и улучшить нашу безопасность