Послы ЕС дали зеленый свет кредиту на 90 млрд евро для Украины и 20-му пакету санкций против рф - СМИ
Киев • УНН
Европейский Союз начал письменную процедуру предоставления Украине кредита и введения новых ограничений против рф. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк.
Послы ЕС начали письменную процедуру по кредиту в 90 миллиардов евро для Украины и начали письменную процедуру по 20-му пакету санкций против россии, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X в среду, пишет УНН.
Белый дым №1: Послы ЕС начали письменную процедуру по 90-миллиардному кредиту для Украины! Белый дым №2: Послы ЕС начали письменную процедуру по 20-му пакету санкций против россии!
