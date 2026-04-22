Послы ЕС дали зеленый свет кредиту на 90 млрд евро для Украины и 20-му пакету санкций против рф - СМИ
Профсоюзы Львовщины отсудили историческое здание, которое у них отобрали после 75 лет пользования
Украина возобновит поставки российской нефти в Венгрию и Словакию "в течение нескольких часов" - AFP
До 50% потерь урожая – как весенние заморозки изменят рынок косточковых в Украине
Вход в частный сектор и вызовы через ИИ: глава Федерации профсоюзов рассказал об изменении стратегии
От "клуба избранных" до целой индустрии: Аэрокосмическая ассоциация подготовила предложения изменений в Defence City
Укртранснафта сообщила о завершении ремонта "Дружбы" и готова к транзиту нефти - MOL
Инвестиции в ОВГЗ за кредитные средства - возможности, риски и реальная выгода
Пользователи жалуются на работу "Киевстар". Оператор уверяет - специалисты устраняют сложности
Легализация оружия после теракта в Киеве: когда в Украине может появиться право на самозащиту и готовы ли к этому в парламенте
ЕС решает вопрос о кредите Украине в 90 млрд евро после выхода из тупика с "Дружбой"

Киев • УНН

 • 384 просмотра

Послы ЕС ожидают одобрения кредита на 90 млрд евро после возобновления поставок нефти. Две трети средств пойдут на оборону и финансовую помощь Киеву.

Послы Европейского Союза встречаются на Кипре с большими ожиданиями, что кредит ЕС в 90 млрд евро, который рассматривается как жизненно важная поддержка для Украины, наконец-то может быть выплачен после месяцев тупика, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Финансирование было согласовано в декабре прошлого года, но венгерский премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на платеж в феврале из-за спора относительно поставок российской нефти, которые остановились из-за трубопровода в Украине.

"ЕС считает, что тупик вот-вот закончится, на фоне того, как Украина заявляет о ремонте трубопровода", - пишет издание.

Поражение Орбана на выборах в прошлое воскресенье также прояснило ситуацию для ЕС, положив конец его 16-летней эре на посту премьер-министра Венгрии. Следующий лидер Венгрии, Петер Мадьяр, определил приоритетом перезагрузку плохих отношений Будапешта с Брюсселем.

Мы ожидаем некоторых положительных решений... относительно кредита объемом 90 миллиардов евро. Украине действительно нужен этот кредит, и это также признак того, что россия не может пережить Украину

– сказала глава внешней политики ЕС Кая Каллас перед встречей послов.

Финансирование ЕС было названо вице-премьер-министром Украины Тарасом Качкой "вопросом жизни и смерти" для Украины, и две трети его будет потрачено на укрепление оборонных потребностей Украины, а остальное – на более широкую финансовую помощь.

Венгерская энергетическая компания Mol заявила, что ее украинские партнеры сообщили ей, что в среду поставки российской нефти снова начнут поступать по трубопроводу "Дружба" в Венгрию и Словакию впервые с 27 января.

Что говорят Венгрия и Словакия

Орбан, который исполняет обязанности временного лидера до начала следующего месяца, на выходных четко заявил, что как только поставки нефти по трубопроводу будут возобновлены, "мы больше не будем препятствовать одобрению кредита".

Накануне ожесточенных выборов в Венгрии в этом месяце он обвинил Украину во введении "нефтяной блокады" против его страны и соседней Словакии, утверждая, что ЕС работает с Украиной против него.

Решение Орбана отказаться от соглашения в прошлом декабре о предоставлении Украине кредита в 90 миллиардов евро, как отмечается, разозлило лидеров ЕС, которые согласились предоставить Венгрии, Словакии и Чешской Республике право отказа от участия в этой инициативе.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, как пишет Dennik N, также прокомментировал вопрос кредита для Украины, указав при этом, что правительство внимательно следит за событиями вокруг нефтепровода "Дружба".

"Сегодня начинает готовиться правовая среда для разблокирования 90-миллиардного кредита для Украины. Правительство не согласилось на этот кредит и не участвует в нем, подобно Венгрии и Чехии", – сказал при этом Фицо. Однако, в отличие от Венгрии, Словакия не блокировала запуск кредита.

"Я не удивлюсь, если 90-миллиардный кредит будет разблокирован, а затем снова прекратят поставки нефти, если вообще возобновят работу нефтепровода "Дружба", – сказал Фицо.

Тем временем, по его словам, проводится опрессовка нефтепровода "Дружба" и другие подготовительные мероприятия.

"Нам нужна нефть, которая бы, в частности, успокоила ситуацию в Словакии, Венгрии и Центральной Европе", – сказал премьер-министр Словакии. По его словам, поставки российской нефти снизили бы цены, на фоне того, как нефть дорожает на мировых рынках, главным образом из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Фицо добавил также, что правительство не утвердит очередной пакет санкций против рф, пока нефтепровод "Дружба" фактически не будет открыт.

Зеленский во вторник поздно вечером заявил, что обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Антониу Коштой, который представляет 27 стран-членов, как будет разблокирован кредит.

"Нет никаких оснований для его дальнейшего блокирования, - сказал Зеленский. - ЕС попросил Украину отремонтировать нефтепровод "Дружба", который был разрушен россией. Мы его отремонтировали. Надеемся, что ЕС также выполнит согласованные обязательства".

Если кредит ЕС будет окончательно согласован, может пройти еще несколько недель, прежде чем финансирование поступит в Украину, как пишет издание, сообщают украинские медиа.

