Каллас ожидает решения о кредите ЕС Украине в €90 млрд в среду
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС ожидает одобрения кредита уже в эту среду. Финансовая помощь должна стать сигналом неспособности россии истощить Украину в войне.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассчитывает на решение по кредиту Украине в размере 90 млрд евро в среду, о чем сообщила, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам во вторник, пишет УНН.
Сначала мы, конечно, обсудим войну в Украине и ожидаем завтра положительных решений по 90-миллиардному кредиту. Украине действительно нужен этот кредит, и это также признак того, что Россия не сможет пережить Украину. Это чрезвычайно важно на данный момент
Дополнение
По сообщениям, ЕС сделал решающий шаг к передаче Украине финансовой помощи в 90 млрд евро. Этот вопрос, как сообщается, внесен в повестку дня заседания комитета постоянных представителей стран ЕС 22 апреля. Речь идет об утверждении поправки к многолетнему бюджету ЕС – последний технический элемент, необходимый для запуска кредита для Украины, о чем сообщил в понедельник, 20 апреля, представитель Кипра, председательствующего в Совете ЕС.
Кредит в 90 млрд евро для Украины, которая уже пятый год противостоит полномасштабной военной агрессии РФ, долгое время оставался заблокированным уходящим правительством Венгрии.
