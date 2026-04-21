ЕС одобрит кредит Украине на 90 миллиардов евро уже в среду - СМИ

Послы стран-членов Европейского Союза готовы одобрить Украине заем в размере 90 миллиардов евро в среду, если транзит российской нефти в Венгрию возобновится вовремя. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех неназванных дипломатов ЕС, информирует УНН.

Отмечается, что кипрское председательство в Совете ЕС внесло вопрос займа Украине в повестку дня встречи 27 послов ЕС в среду.

Если поставки нефти возобновятся к этому времени, ожидается, что Венгрия откажется от своего вето, и заем будет одобрен