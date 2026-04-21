ЕС одобрит кредит Украине на 90 миллиардов евро уже в среду - СМИ
Киев • УНН
Послы ЕС планируют утвердить заем Украине в среду после снятия вето Венгрией. Деньги поступят в мае при условии возобновления работы нефтепровода "Дружба".
Послы стран-членов Европейского Союза готовы одобрить Украине заем в размере 90 миллиардов евро в среду, если транзит российской нефти в Венгрию возобновится вовремя. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех неназванных дипломатов ЕС, информирует УНН.
Отмечается, что кипрское председательство в Совете ЕС внесло вопрос займа Украине в повестку дня встречи 27 послов ЕС в среду.
Если поставки нефти возобновятся к этому времени, ожидается, что Венгрия откажется от своего вето, и заем будет одобрен
Указывается, что уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет свое вето на кредит, как только будет возобновлен транзит нефти через нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара в январе.
"Если кредит будет одобрен на этой неделе, Киев получит деньги в мае. Как только Венгрия снимет свое вето, Европейская Комиссия сможет выплатить средства после завершения технических процедур, которые, как ожидается, продлятся несколько недель", - цитирует СМИ одного из собеседников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" заработает до конца апреля.
