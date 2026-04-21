ЕС одобрит кредит Украине на 90 миллиардов евро уже в среду - СМИ

$43.890.2651.770.35
ukenru
20 апреля, 14:18 • 15328 просмотра
Легализация оружия после теракта в Киеве – готова ли Украина к праву на самозащиту
20 апреля, 14:04 • 32390 просмотра
Способна ли рф окружить Сумы и что происходит на границе – объяснение военных экспертов
20 апреля, 12:50 • 23462 просмотра
Устаревшая методология и новые цены — почему потребительскую корзину в Украине нужно менять и какой она должна быть
20 апреля, 11:58 • 26189 просмотра
В Сумской области есть зона инфильтрации врага в пограничье, идут сложные бои, прорыва вглубь нет - ЦПД СНБО
20 апреля, 11:08 • 26711 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение Туапсинского НПЗ
20 апреля, 10:10 • 21102 просмотра
"Уверены, что в ближайшее время вернем профсоюзное движение домой": глава ФПУ рассказал, что с Домом профсоюзов на Майдане
20 апреля, 08:39 • 42140 просмотра
Авиационный бизнес под давлением: БЭБ открыло дела из-за лизинга воздушных судов против 5 авиакомпаний
20 апреля, 07:59 • 19702 просмотра
Украина готовит собственный аналог Patriot вместе с Европой - Зеленский
19 апреля, 16:06 • 33951 просмотра
Астропрогноз на 20-26 апреля обещает напряжение и большие перемены
19 апреля, 14:52 • 48691 просмотра
Глава патрульной полиции Украины Жуков уходит в отставку из-за теракта в Киеве 18 апреля
Популярные новости
Известный российский дирижер умер на борту самолета в Стамбул20 апреля, 20:14 • 12271 просмотра
Германия вызвала посла РФ из-за угроз производителям дронов для Украины20 апреля, 20:59 • 6548 просмотра
Макрон ожидает прогресса от Венгрии по кредиту Украине на 90 миллиардов евро20 апреля, 21:33 • 3590 просмотра
Зеленский назвал вероятный вывод войск из Донбасса стратегическим поражением20 апреля, 22:42 • 5772 просмотра
российские дроны атаковали жилые дома и больницу в Сумах - первые подробностиVideo20 апреля, 23:54 • 6130 просмотра
публикации
Почему стоит ходить пешком и как это меняет организмPhoto20 апреля, 15:43 • 19289 просмотра
"Вспомнил" пациента, или как заявления обвиняемого в медицинской халатности хирурга Odrex Русакова расходятся с объявленными в суде фактами20 апреля, 13:25 • 27685 просмотра
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 45375 просмотра
Лириды над Украиной – что это такое, когда небо откроет звездный поток и где за ним наблюдатьPhoto20 апреля, 10:35 • 39804 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Игорь Терехов
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Иран
Пакистан
УНН Lite
Знак зодиака Телец: даты, характеристика и совместимость20 апреля, 10:58 • 45375 просмотра
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 51255 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 44252 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 49882 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 72664 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Financial Times
Золото
MIM-104 Patriot

ЕС одобрит кредит Украине на 90 миллиардов евро уже в среду - СМИ

Киев • УНН

 • 2506 просмотра

Послы ЕС планируют утвердить заем Украине в среду после снятия вето Венгрией. Деньги поступят в мае при условии возобновления работы нефтепровода "Дружба".

ЕС одобрит кредит Украине на 90 миллиардов евро уже в среду - СМИ

Послы стран-членов Европейского Союза готовы одобрить Украине заем в размере 90 миллиардов евро в среду, если транзит российской нефти в Венгрию возобновится вовремя. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех неназванных дипломатов ЕС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что кипрское председательство в Совете ЕС внесло вопрос займа Украине в повестку дня встречи 27 послов ЕС в среду.

Если поставки нефти возобновятся к этому времени, ожидается, что Венгрия откажется от своего вето, и заем будет одобрен

- пишет издание.

Указывается, что уходящий в отставку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снимет свое вето на кредит, как только будет возобновлен транзит нефти через нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара в январе.

"Если кредит будет одобрен на этой неделе, Киев получит деньги в мае. Как только Венгрия снимет свое вето, Европейская Комиссия сможет выплатить средства после завершения технических процедур, которые, как ожидается, продлятся несколько недель", - цитирует СМИ одного из собеседников.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нефтепровод "Дружба" заработает до конца апреля.

В ЕС приветствуют обещание Зеленского восстановить "Дружбу" за шесть недель20.03.26, 08:59 • 18176 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Энергетика
Совет Европейского Союза
Европейская комиссия
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина