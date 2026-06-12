ВАКС взыскал в доход государства активы экс-начальника отдела стратегических расследований в Киеве на миллионы гривен

$44.930.0551.840.06
ukenru
12:52 • 2204 просмотра
МВФ одобрил транш для Украины, несмотря на невыполнение ключевого условия - Bloomberg
11:47 • 7344 просмотра
Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"Video
10:56 • 11866 просмотра
Лидеры G7 не будут принимать совместное коммюнике по Украине на саммите во Франции - Politico
Эксклюзив
10:27 • 19302 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
09:19 • 15955 просмотра
Украина ввела санкции против российских пропагандистов и судей, в том числе по делу Виктории Рощиной
12 июня, 07:24 • 19118 просмотра
Украина сделает запрос на 20 миллиардов долларов на "Рамштайне" - Politico
12 июня, 06:38 • 36280 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором
Эксклюзив
11 июня, 19:10 • 26417 просмотра
Станет ли Крым "оперативным котлом" для оккупантов из-за ударов ССО по вражеской логистике
11 июня, 17:33 • 41681 просмотра
В Мехико началась церемония открытия ЧМ-2026PhotoVideo
11 июня, 17:11 • 34477 просмотра
Дело о смерти Аднана Кивана: обвиняемые врачи Odrex продолжают затягивать судебное разбирательство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.4м/с
72%
747мм
Популярные новости
Европа должна избавиться от бюрократии и готовиться к новой эре обороны – Ирина Терех, CEO и CTO Fire PointPhoto12 июня, 04:17 • 23126 просмотра
Потери РФ за сутки составили 1300 военных и более 2200 беспилотников — Генштаб12 июня, 04:43 • 26081 просмотра
102 из 117 дронов обезвредили над Украиной во время ночной атаки рф12 июня, 05:15 • 15005 просмотра
Военные показали уникальные кадры поражения моста в АрмянскеVideo07:57 • 23754 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 11837 просмотра
публикации
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12:44 • 3592 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12:09 • 7856 просмотра
Старые миллиарды выдали за новые достижения: скандал с отчетом БЭБ обнажил хроническую болезнь правоохранительной системы
Эксклюзив
10:27 • 19302 просмотра
В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором12 июня, 06:38 • 36280 просмотра
Прослушка телефона - как узнать, следят ли за вами, и как защититься11 июня, 16:55 • 42917 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Фридрих Мерц
Юлия Свириденко
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo13:21 • 714 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto10:00 • 11845 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 77643 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 62806 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 66988 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
СВИФТ
Financial Times

ВАКС взыскал в доход государства активы экс-начальника отдела стратегических расследований в Киеве на миллионы гривен

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

ВАКС взыскал в доход государства наличные средства и три элитных авто бывшего чиновника полиции. Официальных доходов семьи не хватало для таких дорогих покупок.

ВАКС взыскал в доход государства активы экс-начальника отдела стратегических расследований в Киеве на миллионы гривен

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и принял решение о взыскании в доход государства активов бывшего начальника отдела управления стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

По данным прокуратуры, речь идет об активах, приобретенных должностным лицом в течение 2021–2023 годов и оформленных как на него самого, так и на членов его семьи.

Суд принял решение о взыскании в доход государства части наличных сбережений в размере 541,5 тыс. грн, стоимости автомобиля Volkswagen Passat 2021 года выпуска на сумму 1,35 млн грн, дохода от продажи этого автомобиля в размере 150 тыс. грн, стоимости Volkswagen Touareg 2022 года выпуска на сумму 2,92 млн грн, а также автомобиля BMW 330i 2022 года выпуска стоимостью 1,75 млн грн.

Должностное лицо декларировало различные источники доходов, которые должны были бы объяснять происхождение средств на приобретение дорогостоящего имущества. Однако анализ доходов и расходов его семьи показал, что задекларированных средств было недостаточно для таких покупок

- отметили в САП.

Кроме того, в ходе расследования установили, что для сокрытия факта приобретения внедорожника Volkswagen Touareg стоимостью почти 3 млн грн он был оформлен на родственника, работавшего старшим охранником в торговой сети. В то же время, по данным прокуратуры, собранные доказательства свидетельствовали, что фактическим пользователем и приобретателем автомобиля был именно субъект декларирования.

В САП подчеркнули, что иск подали на основании материалов НАПК, Государственного бюро расследований, а также доказательств, самостоятельно собранных прокурорами.

Решение Высшего антикоррупционного суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.

Списали как уничтоженные - на Харьковщине украли запчасти ВСУ на 350 млн гривен10.06.26, 19:29 • 4838 просмотров

Андрей Тимощенков

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Высший антикоррупционный суд Украины
Киев