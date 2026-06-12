ВАКС взыскал в доход государства активы экс-начальника отдела стратегических расследований в Киеве на миллионы гривен
Киев • УНН
ВАКС взыскал в доход государства наличные средства и три элитных авто бывшего чиновника полиции. Официальных доходов семьи не хватало для таких дорогих покупок.
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и принял решение о взыскании в доход государства активов бывшего начальника отдела управления стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
По данным прокуратуры, речь идет об активах, приобретенных должностным лицом в течение 2021–2023 годов и оформленных как на него самого, так и на членов его семьи.
Суд принял решение о взыскании в доход государства части наличных сбережений в размере 541,5 тыс. грн, стоимости автомобиля Volkswagen Passat 2021 года выпуска на сумму 1,35 млн грн, дохода от продажи этого автомобиля в размере 150 тыс. грн, стоимости Volkswagen Touareg 2022 года выпуска на сумму 2,92 млн грн, а также автомобиля BMW 330i 2022 года выпуска стоимостью 1,75 млн грн.
Должностное лицо декларировало различные источники доходов, которые должны были бы объяснять происхождение средств на приобретение дорогостоящего имущества. Однако анализ доходов и расходов его семьи показал, что задекларированных средств было недостаточно для таких покупок
Кроме того, в ходе расследования установили, что для сокрытия факта приобретения внедорожника Volkswagen Touareg стоимостью почти 3 млн грн он был оформлен на родственника, работавшего старшим охранником в торговой сети. В то же время, по данным прокуратуры, собранные доказательства свидетельствовали, что фактическим пользователем и приобретателем автомобиля был именно субъект декларирования.
В САП подчеркнули, что иск подали на основании материалов НАПК, Государственного бюро расследований, а также доказательств, самостоятельно собранных прокурорами.
Решение Высшего антикоррупционного суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста решения.
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