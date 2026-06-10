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Списали как уничтоженные - на Харьковщине украли запчасти ВСУ на 350 млн гривен

Киев • УНН

 • 1042 просмотра

Организатор схемы и экс-заместитель командира части перепродали государству запчасти на 350 млн грн. Имущество списали как уничтоженное обстрелами рф.

Списали как уничтоженные - на Харьковщине украли запчасти ВСУ на 350 млн гривен
Фото: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении организатору преступной схемы хищения военного имущества и бывшему заместителю командира одной из воинских частей Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

Детали

По данным следствия, группа компаний и ФЛП поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике на более чем 350 млн гривен. Фактически группа подконтрольна двум людям, сообщили в САП.

Также следствие выяснило, что часть имущества на самом деле уже принадлежала ВСУ и хранилась на складах воинской части в Харьковской области.

В начале полномасштабного вторжения эти запчасти незаконно списали, оформив их как уничтоженные в результате российских ракетно-бомбовых ударов. На самом же деле дефицитную продукцию вывезли с территории части, а впоследствии повторно продали государству

 - говорится в сообщении.

Фигурантом, который способствовал реализации преступного замысла, является бывший заместитель командира воинской части, систематически игнорировавший свои обязанности по учету и сохранению вверенного ему имущества.

За такую лояльность он получил от организатора схемы как минимум 2,8 млн гривен неправомерной выгоды - коммерсант напрямую оплачивал для военного бытовое оборудование, дорогие строительные материалы и другие товары

 - сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Организатору схемы объявили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. В то же время бывшему заместителю командира объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (похищение военного имущества), ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ст. 366-3 (недекларирование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает длительное заключение.

В Одессе разоблачили схему хищения более 20 млн грн на закупках для светофоров10.06.26, 17:25 • 1496 просмотров

Евгений Устименко

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