Списали как уничтоженные - на Харьковщине украли запчасти ВСУ на 350 млн гривен
Киев • УНН
Организатор схемы и экс-заместитель командира части перепродали государству запчасти на 350 млн грн. Имущество списали как уничтоженное обстрелами рф.
Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении организатору преступной схемы хищения военного имущества и бывшему заместителю командира одной из воинских частей Харьковской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
Детали
По данным следствия, группа компаний и ФЛП поставила государственным оборонным предприятиям запчасти к бронетехнике на более чем 350 млн гривен. Фактически группа подконтрольна двум людям, сообщили в САП.
Также следствие выяснило, что часть имущества на самом деле уже принадлежала ВСУ и хранилась на складах воинской части в Харьковской области.
В начале полномасштабного вторжения эти запчасти незаконно списали, оформив их как уничтоженные в результате российских ракетно-бомбовых ударов. На самом же деле дефицитную продукцию вывезли с территории части, а впоследствии повторно продали государству
Фигурантом, который способствовал реализации преступного замысла, является бывший заместитель командира воинской части, систематически игнорировавший свои обязанности по учету и сохранению вверенного ему имущества.
За такую лояльность он получил от организатора схемы как минимум 2,8 млн гривен неправомерной выгоды - коммерсант напрямую оплачивал для военного бытовое оборудование, дорогие строительные материалы и другие товары
Организатору схемы объявили о подозрении по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. В то же время бывшему заместителю командира объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 410 (похищение военного имущества), ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды), ст. 366-3 (недекларирование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает длительное заключение.
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