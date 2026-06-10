В Одессе разоблачили схему хищения более 20 млн грн на закупках для светофоров
Киев • УНН
В Одессе будут судить шесть человек за хищение 20,7 млн грн на закупке бесперебойников для светофоров. Чиновники и бизнесмены завышали цены тендеров.
В Одессе в суд направлен обвинительный акт в отношении шестерых участников организованной схемы завладения более чем 20 млн грн бюджетных средств, выделенных на обеспечение бесперебойной работы светофоров во время возможных отключений электроэнергии. По данным следствия, оборудование закупали по завышенным ценам через подконтрольные предприятия. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении шестерых участников схемы по завладению бюджетными средствами, выделенными на поддержку транспортной инфраструктуры в условиях военного положения
В начале года была разоблачена масштабная сделка с убытками для общины на более чем 20 млн грн.
По данным следствия, в 2024 году директор одного из предприятий, контролировавший группу компаний, организовал схему с участием должностных лиц КУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" Одесского городского совета, адвоката и других сообщников. В результате сговора они завладели более чем 20,7 млн грн средств территориальной общины.
Схему реализовали при закупке для Одессы оборудования резервного питания для светофоров - 100 блоков бесперебойного питания и почти 50 аккумуляторов по заведомо завышенным ценам. Это оборудование должно было обеспечить бесперебойную работу светофоров во время отключений электроэнергии.
Победителями тендеров стали два предприятия, подконтрольные участникам схемы.
На данный момент обвиняемыми по делу являются директор КУ "СМЭП" ОГС, владелец группы компаний, два директора обществ, адвокат и работник одного из подконтрольных предприятий. В отношении бывшего должностного лица коммунального учреждения расследование продолжается.
Всем инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения.
По ходатайству прокуратуры суд избрал обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей с залогами от более чем 2 млн до более чем 3 млн грн. Также от должности отстранен директор КУ "СМЭП".
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