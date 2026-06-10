В Одессе разоблачили схему хищения более 20 млн грн на закупках для светофоров

$44.840.3351.900.54
ukenru
Эксклюзив
15:17 • 646 просмотра
Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма
Эксклюзив
14:28 • 5312 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
14:03 • 5612 просмотра
Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики
13:33 • 6946 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
12:52 • 14504 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
12:38 • 4824 просмотра
На билеты на поезда начинается пиковый период - путешественникам дали ряд советовPhoto
Эксклюзив
12:32 • 15410 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
11:30 • 21555 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto
Эксклюзив
10:40 • 35776 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
10 июня, 08:21 • 26106 просмотра
Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
1м/с
41%
749мм
Популярные новости
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 45959 просмотра
Должностных лиц армейского корпуса подозревают в поборах с военных через "боевые"PhotoVideo10 июня, 07:28 • 29082 просмотра
Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"Video10 июня, 07:46 • 32204 просмотра
Зеленский подтвердил поражение с помощью FP-5 Flamingo военного завода в чебоксарах и не толькоVideo10 июня, 08:38 • 5856 просмотра
Чонгарский мост уничтожен - руководитель ЦПД СНБО10 июня, 09:33 • 23406 просмотра
публикации
Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнирPhotoVideo14:46 • 2654 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
Эксклюзив
14:28 • 5312 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo12:52 • 14504 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
Эксклюзив
12:32 • 15410 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto11:30 • 21555 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Виктор Орбан
Блогеры
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Польша
Крым
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 46047 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 33622 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 40438 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 75927 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 145773 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Дипломатка
Золото

В Одессе разоблачили схему хищения более 20 млн грн на закупках для светофоров

Киев • УНН

 • 884 просмотра

В Одессе будут судить шесть человек за хищение 20,7 млн грн на закупке бесперебойников для светофоров. Чиновники и бизнесмены завышали цены тендеров.

В Одессе разоблачили схему хищения более 20 млн грн на закупках для светофоров

В Одессе в суд направлен обвинительный акт в отношении шестерых участников организованной схемы завладения более чем 20 млн грн бюджетных средств, выделенных на обеспечение бесперебойной работы светофоров во время возможных отключений электроэнергии. По данным следствия, оборудование закупали по завышенным ценам через подконтрольные предприятия. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении шестерых участников схемы по завладению бюджетными средствами, выделенными на поддержку транспортной инфраструктуры в условиях военного положения

- говорится в сообщении.

В начале года была разоблачена масштабная сделка с убытками для общины на более чем 20 млн грн.

По данным следствия, в 2024 году директор одного из предприятий, контролировавший группу компаний, организовал схему с участием должностных лиц КУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение" Одесского городского совета, адвоката и других сообщников. В результате сговора они завладели более чем 20,7 млн грн средств территориальной общины.

Схему реализовали при закупке для Одессы оборудования резервного питания для светофоров - 100 блоков бесперебойного питания и почти 50 аккумуляторов по заведомо завышенным ценам. Это оборудование должно было обеспечить бесперебойную работу светофоров во время отключений электроэнергии.

Победителями тендеров стали два предприятия, подконтрольные участникам схемы.

На данный момент обвиняемыми по делу являются директор КУ "СМЭП" ОГС, владелец группы компаний, два директора обществ, адвокат и работник одного из подконтрольных предприятий. В отношении бывшего должностного лица коммунального учреждения расследование продолжается.

Всем инкриминируют завладение имуществом в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения.

По ходатайству прокуратуры суд избрал обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей с залогами от более чем 2 млн до более чем 3 млн грн. Также от должности отстранен директор КУ "СМЭП".

В Донецкой области военного подозревают в похищении и продаже 16 FPV-дронов "Генерал Черешня"08.06.26, 13:14 • 4436 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Энергетика
Военное положение
Отключение света
Электроэнергия
Генеральный прокурор Украины
Одесса