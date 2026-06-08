В Донецкой области военного подозревают в похищении и продаже 16 FPV-дронов "Генерал Черешня"
Киев • УНН
Сержант похитил 16 дронов стоимостью 558 тысяч гривен и продал их за 105 тысяч. Подозреваемого задержали, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сержанта одной из воинских частей Донецкой области подозревают в похищении 16 боевых дронов "Генерал Черешня", которые он сбыл вблизи Харьковской области за 105 тысяч гривен. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
При процессуальном руководстве Донецкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении военнослужащему одной из воинских частей Донецкой области. Ему инкриминируют похищение военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины)
По данным следствия, сержант, занимавший должность старшего боевого медика роты беспилотных авиационных комплексов механизированного батальона, решил незаконно завладеть FPV-дронами, находившимися на балансе воинской части.
Речь идет о 16 FPV-дронах "Генерал Черешня", которые были переданы в подразделение для выполнения боевых задач.
Следствие установило, что подозреваемый имел доступ к этому имуществу в связи с прохождением службы. В январе 2026 года он, по версии следствия, похитил 16 беспилотников стоимостью 34 900 грн каждый и решил продать их для личного обогащения.
30 мая 2026 года вблизи Харьковской области военнослужащий сбыл похищенные FPV-дроны за 105 тыс. грн. После передачи денег он был задержан правоохранителями в порядке ст. 208 УПК Украины.
В ходе осмотра места происшествия изъято 105 тыс. грн и все 16 FPV-дронов "Генерал Черешня" и комплектующие к ним.
В результате противоправных действий государству в лице воинской части нанесен материальный ущерб на 558 400 грн.
По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога в сумме 266 240 грн.
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