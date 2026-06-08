Дело о закупке 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ на 231 млн грн передали в суд - Генпрокурор
Киев • УНН
В суд передали дело экс-чиновника Минобороны из-за закупки 300 тысяч некачественных перчаток. Убытки государству составляют более 231 миллиона гривен.
Дело экс-чиновника Минобороны по поставке 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ на 231 млн грн передано в суд, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Когда страна воюет, каждая закупка для армии — это вопрос не только денег, но и безопасности военных. В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Департамента государственных закупок Минобороны. По данным следствия, из-за его халатности Вооруженные Силы Украины получили 300 тысяч пар тактических перчаток, непригодных для использования по назначению
По данным Генпрокурора, Министерство обороны заключило контракты на их поставку на сумму более 231 млн грн. Чиновник отвечал за проведение этих закупок, отметил Генпрокурор.
Следствие, по его данным, установило, что "при заключении договоров из документации были исключены требования об обязательном соответствии продукции стандартам Минобороны". "Кроме того, менялись характеристики товара и согласовывалась авансовая оплата без надлежащего обоснования", - добавил Кравченко.
"Результат: армия получила перчатки, которые не соответствовали установленным требованиям. Выводы экспертиз подтвердили, что они не обеспечивали надлежащей защиты военнослужащих и были непригодны для использования по целевому назначению", - указал Кравченко.
Вместо предусмотренной техническими условиями термопластичной резины изделия, по данным Генпрокурора, были изготовлены из обычной резины и не прошли базовые экспертные тесты на сопротивление резанию и проколу, – не говоря уже об использовании в реальных условиях штурмов, обстрелов или эвакуации раненых.
Убытки государству, как отметил Кравченко, составляют более 231 млн грн.
"В августе 2025 года экс-чиновнику сообщено о подозрении. Сегодня расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд", - указал он.
Досудебное расследование по делу осуществляла СБУ.
"Для меня принципиально, чтобы каждая гривна, выделенная на оборону, работала на украинского военного, а не становилась следствием служебной халатности или чьих-то решений, за которые потом приходится платить государству. Работаем дальше", - подчеркнул Кравченко.
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