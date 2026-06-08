Дело о закупке 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ на 231 млн грн передали в суд - Генпрокурор

Дело экс-чиновника Минобороны по поставке 300 тысяч непригодных перчаток для ВСУ на 231 млн грн передано в суд, сообщил в понедельник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Когда страна воюет, каждая закупка для армии — это вопрос не только денег, но и безопасности военных. В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Департамента государственных закупок Минобороны. По данным следствия, из-за его халатности Вооруженные Силы Украины получили 300 тысяч пар тактических перчаток, непригодных для использования по назначению