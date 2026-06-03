Должностных лиц воинской части разоблачили на переплате 11 млн грн при закупке генераторов для ВСУ

Командиру воинской части и его заместителю сообщили о подозрении в нанесении государству более 11 млн грн убытков. По данным следствия, в 2022 году должностные лица без надлежащих расчетов согласовали дополнительные соглашения, безосновательно увеличив стоимость генераторов и электростанций для ВСУ на 14%. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В рамках программы "Нечестные закупки" прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей и его заместителю - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году воинская часть заключила с коммерческими предприятиями ряд договоров на поставку такого оборудования на общую сумму более 400 млн грн. После этого должностные лица вместе с представителем поставщика инициировали изменение условий закупок, ссылаясь на колебания валютного курса и якобы подорожание логистики.

На основании дополнительных соглашений стоимость генераторов и электростанций увеличили на 14%, хотя закон позволял повышение не более чем на 10%.

Документы, которыми обосновывали рост цен, не содержали надлежащих расчетов и подтверждений, а часть приведенных оснований не соответствовала фактическим обстоятельствам. Несмотря на это, изменения в договоры были согласованы.

В результате воинская часть выплатила поставщикам средства по завышенным ценам, в то же время объемы поставок оборудования были уменьшены.

По выводам следствия, государству нанесен ущерб на сумму более 11 млн грн. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Суд избрал им меры пресечения в виде залога по 1 млн грн каждому.

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