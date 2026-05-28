Экс-начальника Ровенского ТЦК будут судить за переплату при закупке 16 пикапов для армии

В суд направлено дело в отношении бывшего начальника Ровенского областного ТЦК и СП, которого обвиняют в служебной халатности при закупке 16 пикапов для армии. По версии следствия, ненадлежащий контроль за формированием цены привел к переплате и убыткам государству. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры Ровенской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт в отношении 46-летнего бывшего начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки - говорится в сообщении.

Его обвиняют в халатном отношении к военной службе, что нанесло государству более 830 тыс. грн убытков.

По данным следствия, в апреле-июне 2023 года чиновник заключил договоры на закупку 16 пикапов для нужд армии за бюджетные средства.

В то же время он не обеспечил надлежащей проверки стоимости автомобилей. В частности, не поручил подчиненным проверить обоснованность расчетов и сам не проконтролировал соответствие цен требованиям законодательства в сфере оборонных закупок.

В результате автомобили приобрели по завышенным ценам. В их стоимость безосновательно включили прибыль компании-поставщика. Из-за такого ненадлежащего контроля государственному бюджету нанесен ущерб на более чем 830 тыс. грн.

Дополнение

В марте 2026 года бывшему начальнику областного ТЦК и СП сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Вместе с тем, в январе 2024 года в отношении него направлен обвинительный акт в суд по ч. 4 ст. 186, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ст. 368-5 УК Украины, а в мае 2025 года – по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины.

Сейчас он находится под стражей.

Сломали руку и применили электрошокер - на Волыни чиновника ТЦК будут судить за избиение 60-летнего мужчины