Депутату Ужгородского горсовета сообщили о подозрении из-за недостоверного декларирования на почти 78 млн грн

Депутату Ужгородского городского совета сообщено о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию, в частности относительно имущества и денежных активов на почти 78 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Ужгородской окружной прокуратуры сообщено о подозрении действующему депутату Ужгородского городского совета по факту умышленного внесения в декларацию заведомо недостоверных сведений (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины) - говорится в сообщении.

По данным следствия, депутат не задекларировал пользование гостинично-ресторанным комплексом на окраине Ужгорода, который функционирует около 20 лет. Речь идет об отеле площадью более 1074 кв. м, бане, пищеблоке с бассейном, кафе-баре и других объектах. Общая стоимость этой недвижимости составляет почти 50 млн грн.

Нарушение установлено по результатам полной проверки декларации, проведенной НАПК, а также в ходе мониторинга декларации прокурорами.

Кроме того, депутат задекларировал вместе с женой более 108 млн грн наличных средств в гривневом эквиваленте, однако их официально подтвержденные финансовые возможности свидетельствуют о возможности накопления лишь чуть более 78,1 млн грн. Таким образом, разница между задекларированными активами и подтвержденными доходами превышает 28,3 млн грн.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 78 млн грн. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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