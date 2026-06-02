Депутата в Днепропетровской области заподозрили в недостоверном декларировании более чем на 13 млн грн
Киев • УНН
Депутат поселкового совета не указала две квартиры, 6,2 млн грн на счетах и 4,5 млн грн займа. Общая сумма нарушений составляет 13,2 миллиона гривен.
В Днепропетровской области депутата заподозрили в недостоверном декларировании более чем на 13 млн грн, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По данным следствия, в декларации за 2023 год она не указала две квартиры, 2 млн грн расходов на их приобретение, 6,2 млн грн на счетах и 4,5 млн грн займа от родственников.
Нарушения установили в ходе полной проверки декларации, которую провело НАПК.
В частности, депутат приобрела две квартиры в современном жилом комплексе в Днепровском районе. За них она внесла 2 млн грн, однако эти расходы в декларации не отразила.
Также она не задекларировала 6,2 млн грн, которые находились на счетах ее предприятия.
Отдельно в декларации не было сведений о 4,5 млн грн, которые она получила "в долг" от родственников для приобретения имущества.
Общая сумма незадекларированных активов и финансовых обязательств составляет 13,2 млн грн.
Прокуроры Слобожанской окружной прокуратуры Днепропетровской области инкриминируют депутату умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
