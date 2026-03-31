В Житомирской области депутату сельсовета объявили подозрение из-за недостоверного декларирования имущества на 46 млн грн

В Житомирской области депутату сельсовета сообщили о подозрении из-за недекларирования более 46 млн грн. Чиновник скрыл доходы, корпоративные права, недвижимость и финансовые обязательства в декларациях за 2022–2024 годы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Житомирской области депутату одного из сельских советов Бердичевского района прокуроры Житомирской областной прокуратуры сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Речь идет о более чем 46 млн грн, не отраженных в ежегодных декларациях - говорится в сообщении.

По данным следствия, в декларациях за 2022–2024 годы чиновник не задекларировал значительный объем активов, доходов и финансовых обязательств, в частности:

• корпоративные права на более чем 5,7 млн грн

• доходы от предпринимательской деятельности

• почти 5,8 млн грн доходов из неустановленных источников

• средства от отчуждения имущества

• финансовые обязательства на более чем 19 млн грн

Кроме того, в декларациях отсутствуют сведения о недвижимости - земельном участке и квартире, в которой проживал депутат и которая принадлежит его матери, стоимостью более 850 тыс. грн.

