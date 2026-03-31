В Житомирской области депутату сельсовета объявили подозрение из-за недостоверного декларирования имущества на 46 млн грн

1742 просмотра
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
5998 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
7966 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всегоPhoto

30 марта, 17:17
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент

30 марта, 13:48
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС

30 марта, 12:43
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
30 марта, 10:19
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
30 марта, 09:50
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Популярные новости
Каллас и министры иностранных дел ЕС прибыли в Киев - первые заявленияPhotoVideo31 марта, 05:28 • 45614 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 38219 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto07:42 • 40773 просмотра
Нетаньяху пытается "усидеть на двух стульях" между рф и Ираном - Зеленский08:25 • 23195 просмотра
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год09:10 • 22378 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto11:05 • 16942 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto07:42 • 41214 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 112962 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 58824 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 70975 просмотра
Золотой унитаз выставили в Вашингтоне, высмеивая декор Трампа на фоне ремонта в Белом домеPhotoVideo11:59 • 8430 просмотра
Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограммаPhoto11:46 • 7794 просмотра
Евровидение запускает азиатскую версию - что известноVideo31 марта, 06:33 • 38558 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев30 марта, 16:42 • 32973 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели30 марта, 15:06 • 30056 просмотра
В Житомирской области депутату сельсовета объявили подозрение из-за недостоверного декларирования имущества на 46 млн грн

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Чиновник не указал корпоративные права, доходы и недвижимость в отчетах за 2022–2024 годы. Прокуратура объявила депутату сельсовета подозрение в преступлении.

В Житомирской области депутату сельсовета сообщили о подозрении из-за недекларирования более 46 млн грн. Чиновник скрыл доходы, корпоративные права, недвижимость и финансовые обязательства в декларациях за 2022–2024 годы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

В Житомирской области депутату одного из сельских советов Бердичевского района прокуроры Житомирской областной прокуратуры сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 366-2 УК Украины). Речь идет о более чем 46 млн грн, не отраженных в ежегодных декларациях

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в декларациях за 2022–2024 годы чиновник не задекларировал значительный объем активов, доходов и финансовых обязательств, в частности:

• корпоративные права на более чем 5,7 млн грн

• доходы от предпринимательской деятельности

• почти 5,8 млн грн доходов из неустановленных источников

• средства от отчуждения имущества

• финансовые обязательства на более чем 19 млн грн

Кроме того, в декларациях отсутствуют сведения о недвижимости - земельном участке и квартире, в которой проживал депутат и которая принадлежит его матери, стоимостью более 850 тыс. грн.

Полковника Нацгвардии задержали за попытку купить "инвалидность" за 6 тысяч долларов - прокуратура30.03.26, 11:02 • 4552 просмотра

