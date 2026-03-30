Полковника Нацгвардии задержали за попытку купить "инвалидность" за 6 тысяч долларов - прокуратура

Полковника Нацгвардии задержали за попытку купить фиктивную инвалидность за 6 тысяч долларов, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора задержан полковник Национальной гвардии Украины - бывший начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации. Он был разоблачен при попытке получить фиктивную инвалидность для увольнения со службы и получения государственных выплат - отметили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, "военнослужащий хотел незаконно исключиться из военного учета, оформив инвалидность II группы". "Для этого он обратился к члену экспертной команды одного из медучреждений Киева и предложил неправомерную выгоду за "нужное" решение", - отметили в прокуратуре.

"Несмотря на отказ медицинского работника, который подтвердил отсутствие у него оснований для установления инвалидности, подозреваемый не оставил намерения. 24 марта 2026 года он передал часть оговоренной суммы - 3 тыс. долларов США, после чего был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Во время неотложных обысков, как указано, изъяты средства и другие доказательства. Проверяется возможная причастность других лиц.

25 марта ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 УК Украины - предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. На следующий день суд избрал меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой залога почти 1 млн грн. В удовлетворении ходатайства стороны защиты о передаче подозреваемого на поруки отказано - отметили в прокуратуре.

Во Львове трех врачей МСЭК будут судить за оформление 56 фиктивных инвалидностей