Полковника Нацгвардії затримали за намагання купити "інвалідність" за 6 тисяч доларів - прокуратура

Полковника Нацгвардії затримали за намагання купити фіктивну інвалідність за 6 тисяч доларів, повідомили у понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримано полковника Національної гвардії України - колишнього начальника Центральної бази виробничо-технологічної комплектації. Його викрито під час спроби отримати фіктивну інвалідність для звільнення зі служби та отримання державних виплат - зазначили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, "військовослужбовець хотів незаконно виключитися з військового обліку, оформивши інвалідність II групи". "Для цього він звернувся до члена експертної команди одного з медзакладів Києва та запропонував неправомірну вигоду за "потрібне" рішення", - зазначили у прокуратурі.

"Попри відмову медичного працівника, який підтвердив відсутність у нього підстав для встановлення інвалідності, підозрюваний не полишив намір. 24 березня 2026 року він передав частину обумовленої суми - 3 тис. доларів США, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України", - ідеться у повідомленні.

Під час невідкладних обшуків, як вказано, вилучено кошти та інші докази. Перевіряється можлива причетність інших осіб.

25 березня йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України - надання неправомірної вигоди службовій особі. Наступного дня суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою з альтернативою застави майже 1 млн грн. У задоволенні клопотання сторони захисту про передачу підозрюваного на поруки відмовлено - зазначили у прокуратурі.

