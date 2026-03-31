На Житомирщині депутату сільради оголосили підозру через недостовірне декларування майна на 46 млн грн

На Житомирщині депутату сільради повідомили про підозру через недекларування понад 46 млн грн. Посадовець приховав доходи, корпоративні права, нерухомість та фінансові зобов’язання у деклараціях за 2022–2024 роки. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

На Житомирщині депутату однієї із сільських рад Бердичівського району прокурори Житомирської обласної прокуратури повідомили про підозру у декларуванні недостовірної інформації (ч. 2 ст. 366-2 КК України). Йдеться про понад 46 млн грн, не відображених у щорічних деклараціях - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у деклараціях за 2022–2024 роки посадовець не задекларував значний обсяг активів, доходів і фінансових зобов’язань, зокрема:

• корпоративні права на понад 5,7 млн грн

• доходи від підприємницької діяльності

• майже 5,8 млн грн доходів із невстановлених джерел

• кошти від відчуження майна

• фінансові зобов’язання на понад 19 млн грн

Крім того, у деклараціях відсутні відомості про нерухомість - земельну ділянку та квартиру, у якій проживав депутат і яка належить його матері, вартістю понад 850 тис. грн.

