Україну чекає "жорстока зима", а путін не прагне миру – тривожне попередження Каллас
Київ • УНН
Кая Каллас заявила, що російські атаки принесуть Україні складну зиму. Європейські посадовці закликали посилити підтримку та виробництво зброї.
Україну чекає надзвичайно складна зима через продовження російських атак, а швидкого завершення війни очікувати не варто. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Каллас після зустрічі міністрів оборони провідних європейських країн у Парижі, повідомляє Politico, пише УНН.
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За словами Каллас, попри активізацію дипломатичних зусиль, дії російського диктатора володимира путіна свідчать про відсутність реального бажання припинити війну.
Є новий дипломатичний імпульс, але очевидно, що дії путіна розповідають іншу історію
Каллас попередила про "жорстоку зиму" для України та заявила, що наразі немає підстав сподіватися на швидкий мир.
Європа закликає посилити підтримку України
Заяви пролунали після зустрічі міністрів оборони Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі та Італії, які входять до групи E5.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також поставив під сумнів ефективність переговорів із Кремлем.
Ті, хто хоче вести переговори з путіним, не отримують жодних результатів. Які результати? Це ні до чого не призводить. Немає жодних сигналів про те, що путін прагне миру
Європейські посадовці наголосили, що Україні необхідно допомогти вистояти перед російськими атаками та водночас збільшити ціну продовження війни для москви.
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Окрему увагу учасники зустрічі приділили нарощуванню виробництва озброєнь та посиленню оборонної співпраці між європейськими країнами.
Французька міністерка оборони Катрін Вотрен закликала виробляти більше зброї, робити це швидше та враховувати потреби не лише нинішніх, а й майбутніх конфліктів.
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