Украину ждет "жестокая зима", а Путин не стремится к миру — тревожное предупреждение Каллас

Украину ждет чрезвычайно сложная зима из-за продолжающихся российских атак, а ожидать скорого окончания войны не стоит. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после встречи министров обороны ведущих европейских стран в Париже, сообщает Politico, пишет УНН.

По словам Каллас, несмотря на активизацию дипломатических усилий, действия российского диктатора владимира путина свидетельствуют об отсутствии реального желания прекратить войну.

Каллас предупредила о "жестокой зиме" для Украины и заявила, что сейчас нет оснований надеяться на скорый мир.

Заявления прозвучали после встречи министров обороны Франции, Великобритании, Германии, Польши и Италии, которые входят в группу E5.

Министр обороны Германии Борис Писториус также поставил под сомнение эффективность переговоров с Кремлем.

Те, кто хочет вести переговоры с путиным, не получают никаких результатов. Какие результаты? Это ни к чему не приводит. Нет никаких сигналов о том, что путин стремится к миру