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Украину ждет "жестокая зима", а Путин не стремится к миру — тревожное предупреждение Каллас

Киев • УНН

 • 18425 просмотра

Кая Каллас заявила, что российские атаки принесут Украине тяжелую зиму. Европейские чиновники призвали усилить поддержку и производство оружия.

Украину ждет "жестокая зима", а Путин не стремится к миру — тревожное предупреждение Каллас

Украину ждет чрезвычайно сложная зима из-за продолжающихся российских атак, а ожидать скорого окончания войны не стоит. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас после встречи министров обороны ведущих европейских стран в Париже, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам Каллас, несмотря на активизацию дипломатических усилий, действия российского диктатора владимира путина свидетельствуют об отсутствии реального желания прекратить войну.

Есть новый дипломатический импульс, но очевидно, что действия путина рассказывают другую историю

– подчеркнула она.

Каллас предупредила о "жестокой зиме" для Украины и заявила, что сейчас нет оснований надеяться на скорый мир.

Европа призывает усилить поддержку Украины

Заявления прозвучали после встречи министров обороны Франции, Великобритании, Германии, Польши и Италии, которые входят в группу E5.

Министр обороны Германии Борис Писториус также поставил под сомнение эффективность переговоров с Кремлем.

Те, кто хочет вести переговоры с путиным, не получают никаких результатов. Какие результаты? Это ни к чему не приводит. Нет никаких сигналов о том, что путин стремится к миру

– заявил он.

Европейские чиновники подчеркнули, что Украине необходимо помочь выстоять перед российскими атаками и одновременно увеличить цену продолжения войны для москвы.

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Отдельное внимание участники встречи уделили наращиванию производства вооружений и усилению оборонного сотрудничества между европейскими странами.

Французский министр обороны Катрин Вотрен призвала производить больше оружия, делать это быстрее и учитывать потребности не только нынешних, но и будущих конфликтов.

ЕС рассматривает пятерых кандидатов для переговоров по войне в Украине - The Telegraph23.10.26, 16:21 • 6310 просмотров

Степан Гафтко

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