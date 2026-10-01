Мощные взрывы прогремели на химзаводе возле Москвы, есть разрушения

Под Москвой прогремели мощные взрывы на химзаводе, предварительно, один из корпусов частично разрушен, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Три мощных взрыва прогремели на химзаводе в Краснозаводске под Сергиевым Посадом — местные жители говорят, что от них дрожали дома - говорится в сообщении.

Предварительно, один из корпусов частично разрушен, начался пожар. Из 44 человек, находившихся там, эвакуировали 40, оставшихся четверых ищут.

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По данным Telegram-канала Baza, жители прилегающих к предприятию районов услышали несколько взрывов. Столб дыма виден из разных районов города.

На предприятии началась эвакуация, на месте работает МЧС РФ — по словам спасателей, некоторое время они не могли подобраться к очагу, но сейчас уже приступили к тушению.