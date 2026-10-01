Мощные взрывы прогремели на химзаводе возле Москвы, есть разрушения

$44.680.1850.720.21
ukenru
18:10 • 2730 просмотра
Анаит Хоперия будет руководить Центром противодействия дезинформации
16:10 • 13056 просмотра
Украина впервые применила баллистическую ракету FP-7 — Зеленский (видео)Video
14:54 • 21345 просмотра
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине
14:32 • 15115 просмотра
В бою погиб пилот МиГ-29 Марат Мамбетов из бригады "Призрак Киева"
12:45 • 19420 просмотра
Убийство Ирины Фарион: Зинченко огласили приговор
Эксклюзив
12:29 • 29482 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
1 октября, 11:41 • 23284 просмотра
Южный мост в Киеве не имеет критических повреждений после атаки рф — что с движением транспорта и метро
Эксклюзив
1 октября, 10:30 • 39901 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
1 октября, 09:17 • 26663 просмотра
Можно ли уволить мобилизованного работника — разъяснение юриста
1 октября, 08:00 • 25046 просмотра
Графики отключений отменили, но это может измениться - каким регионам приготовиться
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.7м/с
66%
763мм
Популярные новости
Удар "шахеда" по школе в Киеве — как выглядит учебное заведение после атаки РФ (фоторепортаж)PhotoVideo1 октября, 10:07 • 25751 просмотра
В сети сообщили о покушении на сооснователя Fire Point - Штилерман отреагировал1 октября, 11:22 • 11651 просмотра
Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"14:22 • 12702 просмотра
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"14:45 • 12266 просмотра
Любимая кошка Карла Лагерфельда осталась без его наследства — кто разделит миллионы15:10 • 11345 просмотра
публикации
Международный день кофе: история праздника, происхождение напитка и появление кофе в Украине14:54 • 21345 просмотра
Обучение под землёй в 2026 году: сколько укрытий профинансировано и безопасных школ построено
Эксклюзив
12:29 • 29482 просмотра
Украина продолжает наносить удары по России: что изменилось в кампании deep strike в сентябреPhoto
Эксклюзив
1 октября, 10:30 • 39901 просмотра
В этот день ВСУ освободили Лиман от российских оккупантовVideo1 октября, 04:00 • 61547 просмотра
Как подготовиться к блэкауту: что стоит иметь дома, чтобы пережить отключение света30 сентября, 17:37 • 52373 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ирина Терех
Илон Маск
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Венгрия
Европа
Реклама
УНН Lite
В честь продажи 50 млн копий — серии Metro 2033 и Last Light получат масштабное обновлениеPhoto16:41 • 4608 просмотра
Любимая кошка Карла Лагерфельда осталась без его наследства — кто разделит миллионы15:10 • 11420 просмотра
Тренер сборной Германии возмущён утверждениями о том, что его команда "недостаточно белая"14:45 • 12343 просмотра
Николас Кейдж назвал киновселенную Marvel "гламуризированным рестлингом"14:22 • 12773 просмотра
В Европе оценили рейтинг самых сильных паспортов - какое место заняла Украина30 сентября, 14:02 • 64407 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
ATACMS
Хранитель
MIM-104 Patriot
Микоян МиГ-29

Мощные взрывы прогремели на химзаводе возле Москвы, есть разрушения

Киев • УНН

 • 1874 просмотра

На химзаводе в Краснозаводске прогремели три взрыва, начались пожар и частичное разрушение корпуса. Эвакуировали 40 из 44 человек.

Мощные взрывы прогремели на химзаводе возле Москвы, есть разрушения

Под Москвой прогремели мощные взрывы на химзаводе, предварительно, один из корпусов частично разрушен, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Три мощных взрыва прогремели на химзаводе в Краснозаводске под Сергиевым Посадом — местные жители говорят, что от них дрожали дома 

- говорится в сообщении.

Предварительно, один из корпусов частично разрушен, начался пожар. Из 44 человек, находившихся там, эвакуировали 40, оставшихся четверых ищут.

Добавим

По данным Telegram-канала Baza, жители прилегающих к предприятию районов услышали несколько взрывов. Столб дыма виден из разных районов города.

На предприятии началась эвакуация, на месте работает МЧС РФ — по словам спасателей, некоторое время они не могли подобраться к очагу, но сейчас уже приступили к тушению.

Антонина Туманова

Новости Мира
Взрывы
Эвакуация
Пожары