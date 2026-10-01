Мощные взрывы прогремели на химзаводе возле Москвы, есть разрушения
Киев • УНН
На химзаводе в Краснозаводске прогремели три взрыва, начались пожар и частичное разрушение корпуса. Эвакуировали 40 из 44 человек.
Под Москвой прогремели мощные взрывы на химзаводе, предварительно, один из корпусов частично разрушен, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Три мощных взрыва прогремели на химзаводе в Краснозаводске под Сергиевым Посадом — местные жители говорят, что от них дрожали дома
Предварительно, один из корпусов частично разрушен, начался пожар. Из 44 человек, находившихся там, эвакуировали 40, оставшихся четверых ищут.
Добавим
По данным Telegram-канала Baza, жители прилегающих к предприятию районов услышали несколько взрывов. Столб дыма виден из разных районов города.
На предприятии началась эвакуация, на месте работает МЧС РФ — по словам спасателей, некоторое время они не могли подобраться к очагу, но сейчас уже приступили к тушению.