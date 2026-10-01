Потужні вибухи пролунали на хімзаводі біля москви, є руйнування

Біля москви пролунали потужні вибухи на хімзаводі, попередньо, один із корпусів частково зруйнований, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.

Три потужні вибухи пролунали на хімзаводі в Червонозаводську під Сергієвим Посадом — місцеві жителі кажуть, що від них тремтіли будинки - йдеться у повідомленні.

Попередньо, один із корпусів частково зруйнований, почалася пожежа. З 44 людей, які знаходилися там, евакуювали 40, решту чотирьох шукають.

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За даними Telegram-каналу Baza, жителі прилеглих до підприємства районів почули кілька вибухів. Стовп диму видно з різних районів міста.

На підприємстві розпочалася евакуація, на місці працює мнс рф — за словами рятувальників, якийсь час вони не могли підібратися до вогнища, але зараз уже приступили до гасіння.