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В Самаре третий день горит нефтяная станция системы "Транснефти"

Киев • УНН

 • 2038 просмотра

После атаки ВСУ в Самаре третий день горит ЛПДС "Самара" системы "Транснефти". На станции имеется 71 резервуар общей вместимостью более 1,6 млн кубометров нефти.

В Самаре третий день горит нефтяная станция системы "Транснефти"

В российской Самаре третий день после атаки ВСУ горит линейная производственно-диспетчерская станция, которая также является частью системы "Транснефть". Об этом сообщает Telegram-канал Supernova Plus, передает УНН.

Детали

В сети появились кадры пожара.

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ЛПДС "Самара" занимает территорию более 216 гектаров. Здесь расположена 71 резервуарная емкость, а в общей сложности они вмещают более 1,6 млн кубометров нефти.

Кроме того, здесь есть две нефтеперекачивающие станции - Самара-1 и Самара-2, а также отдельная станция, где смешивают нефть.

Напомним

Силы обороны Украины вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора.

Евгений Устименко

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