В Самаре третий день горит нефтяная станция системы "Транснефти"

В российской Самаре третий день после атаки ВСУ горит линейная производственно-диспетчерская станция, которая также является частью системы "Транснефть". Об этом сообщает Telegram-канал Supernova Plus, передает УНН.

Детали

В сети появились кадры пожара.

Дополнительно

ЛПДС "Самара" занимает территорию более 216 гектаров. Здесь расположена 71 резервуарная емкость, а в общей сложности они вмещают более 1,6 млн кубометров нефти.

Кроме того, здесь есть две нефтеперекачивающие станции - Самара-1 и Самара-2, а также отдельная станция, где смешивают нефть.

Напомним

Силы обороны Украины вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора.