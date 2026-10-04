У самарі третій день палає нафтова станція системи "транснафти"

У російській самарі третій день після атаки ЗСУ палає лінійна виробничо-диспетчерська станція, що також є частиною системи "транснефть". Про це повідомляє Telegram-канал Supernova Plus, передає УНН.

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У мережі з’явились кадри пожежі.

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ЛВДС "Самара" має територію понад 216 гектарів. Тут розташовано 71 резервуар, а загалом вони вміщують понад 1,6 млн кубометрів нафти.

Крім того, тут є дві нафтоперекачувальні станції - Самара-1 і Самара-2, а ще окрема станція, де змішують нафту.

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Сили оборони України вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей країни-агресора.