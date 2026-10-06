У побережья Болгарии дроны атаковали два торговых судна, одно затонуло
Киев • УНН
Дроны атаковали два торговых судна в Чёрном море у берегов Болгарии. Одно затонуло, 18 моряков со второго эвакуировали.
Два торговых судна подверглись атаке беспилотников в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море. Одно из них затонуло, на другом возник пожар, в районе продолжается масштабная спасательная операция. Об этом сообщает Nova, пишет УНН.
Детали
По предварительным данным, целями атак стали два торговых судна — ALFA WATAN (IMO: 7510884) под флагом Того и ABLE (IMO: 9001136) под флагом Палау.
ALFA WATAN получило критические повреждения корпуса и затонуло к востоку от болгарского побережья. Официальной информации о судьбе экипажа пока нет.
На борту моторного судна ABLE (IMO: 9001136) после атаки возник пожар. Все 18 членов экипажа были успешно эвакуированы. Всех моряков принял на борт болгарский паром DIOSCURIA.
Среди спасённых есть раненые, которым оказали первую помощь непосредственно на борту DIOSCURIA. Болгарский экипаж и дежурные спасательные подразделения координируют дальнейшую экстренную медицинскую эвакуацию пострадавших в больницы на берегу при первой возможности.
В связи с инцидентом премьер-министр Болгарии Румен Радев созывает совещание с представителями государственных учреждений. В нём примут участие представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства транспорта, Министерства окружающей среды и водных ресурсов, президентской администрации и служб безопасности.
Напомним
5 октября турецкое судно Royad Mammadov загорелось и затонуло после удара дрона у берегов Румынии. Двое моряков погибли, 11 были спасены.
российский дрон повредил гражданское судно в Черном море: есть погибший и пострадавшие06.10.26, 11:37 • 1340 просмотров