Біля узбережжя Болгарії дрони атакували два торговельні судна, одне затонуло
Київ • УНН
Дрони атакували два торговельні судна в Чорному морі біля Болгарії. Одне затонуло, 18 моряків із другого евакуювали.
Два торговельні судна зазнали атаки безпілотників у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі. Одне з них затонуло, на іншому виникла пожежа, у районі триває масштабна рятувальна операція. Про це повідомляє Nova, пише УНН.
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За попередніми даними, цілями атак стали два торговельні судна - ALFA WATAN (IMO: 7510884) під прапором Того та ABLE (IMO: 9001136) під прапором Палау.
ALFA WATAN зазнало критичних пошкоджень корпусу та затонуло на схід від болгарського узбережжя. Офіційної інформації про долю екіпажу наразі немає.
На борту моторного судна ABLE (IMO: 9001136) після атаки виникла пожежа. Усіх 18 членів екіпажу успішно евакуювали. Усіх моряків прийняв на борт болгарський пором DIOSCURIA.
Серед врятованих є поранені, яким надали першу допомогу безпосередньо на борту DIOSCURIA. Болгарський екіпаж і чергові рятувальні підрозділи координують подальшу екстрену медичну евакуацію постраждалих до лікарень на березі за першої можливості.
У зв’язку з інцидентом прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев скликає нараду із представниками державних установ. У ній візьмуть участь представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства транспорту, Міністерства навколишнього середовища та водних ресурсів, президентської адміністрації та служб безпеки.
Нагадаємо
5 жовтня турецьке судно Royad Mammadov загорілося й затонуло після удару дрона біля Румунії. Двоє моряків загинули, 11 врятували.
російський дрон пошкодив цивільне судно в Чорному морі: є загиблий і постраждалі06.10.26, 11:37 • 1972 перегляди